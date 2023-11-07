柳應廷跟粉絲預祝31歲生日 撐姜濤專業：大家見證佢進步 (15:33)

柳應廷（Jer）今天（7日）到尖沙咀出席歌迷會舉辦的生日會《Be Our Guest!》及個人作品展「Sympohony of the Soul」開幕，數百位「柳柳粉」（粉絲暱稱）到場為他預祝本月20日的31歲生日，Jer於台上表示緊張到凌晨4時才睡得著，這3年與粉絲經歷了很多，正忙於為演唱會綵排及今年最後一首Solo歌，又與粉絲玩玩畫圖估歌遊戲，與粉絲清唱，粉絲為他送上卡通造型生日蛋糕，及黑膠唱機生日禮物，再大合唱生日歌，他亦向粉絲承諾，會做多些音樂及多開騷，陪伴大家成長。

Jer受訪時表示，因疫情關係很多年沒試過和粉絲於大型生日會慶祝，感到很開心，之後會和家人食飯慶祝，若生日不用開工會開直播。問到生日願望？他說：「想開多啲騷，唱多啲歌同歌迷分享。（想找到真愛？）隨緣，冇得強求，𠵱家工作行先，緣分到就到，冇話要幾時拍拖。」他表示昨晚與Edan（呂爵安）打牌輸了1000元，最後Edan不收錢，但要求新牌仔的他當司機載回家。

對於隊友姜濤日前公開表演時，惹網民熱議咪嘴還是墊底聲大，Jer也有留意，聽公司講是播錯有人聲版本，見姜濤在現場見到小朋友好開心，也是姜濤性格，Jer說：「佢一向鍾意小朋友，佢係好專業嘅表演者，好想做到專業表演畀大家睇，大家唔使擔心，佢將來一定會愈來愈叻仔同專業，大家見證佢成長同進步，唔使諗唔開心嘅事，我有睇過片，又唔覺得佢超級尷尬。」

（即時娛樂）