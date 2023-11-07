關心妍美國慈善巡唱 拒收歌酬 跟粉絲敘舊 感觸爆喊 (16:07)

關心妍（Jade）日前在美國三藩市舉行2場「SHiNE妍亮福音慈善演唱會」，為天津「和平之君」兒童福利院籌款，所有盈利將用作幫助殘疾孤兒。

Jade美國粉絲齊集紅木城，門票早已售清，而關心妍唱出20多首歌曲，當中不乏金曲，現場反應熱烈：「始終外地做騷，都係靠自己執生解決，同埋今次做慈善要慳家，唔敢搵太多工作人員同行，我同經理人、助手3個人攞住10喼歌衫同行李過關，好彩都習慣一腳踢，自己照顧自己。我覺得最難嘅係適應時差，都早咗成個星期飛嚟做準備，呢個場地都好有歷史，過往都未試過有華人歌手喺度開演唱會，自己都有啲緊張。」

這次福音演唱會巡迴，Jade自爆婉拒歌酬，為慈善出分力：「歌酬唔係咁緊要嘅，呢個騷目的係幫人，今次做善事之餘，又可以同移民嘅Fans見面敘舊，見到佢哋一家大細嚟支持，感覺好得意，唱唱下我都忍唔住爆喊，喺香港都未試過，成個騷都好有愛，而我哥哥一直都喺芝加哥，今次佢嚟支持我，所以我都叫佢做『芝加亞哥』，佢見慣大場面，梗係捉佢上台唱歌。」

Jade笑言早跟囡囡「講掂數」，承諾下次再邀請對方做「嘉賓」：「佢一直都以為我開演唱會，就有份上台唱嘛，但係佢要返學同考試，要同爸爸留喺香港，唯有下次佢放假做巡迴先帶埋佢。𠵱家晚晚會視像傾偈，好在心心都大個囡，明白媽咪做善事幫人，同埋我出遊可以畀機會爸爸同佢獨處。」

（即時娛樂）