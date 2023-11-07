冰上火花｜黃溢濠拍劇跌傷膊頭 為工作拒開刀做手術 (17:31)

今次拍劇溢濠最開心可以認識到大家並且組隊打聯賽，大家的關係和感情都相當好。（大會提供）

冰球成為了溢濠的第二人生，令到他變得更加熱血，並且提升行動力。（大會提供）

有份演出熱播的ViuTV劇集《冰上火花》的黃溢濠，曾演出《打天下》和《​​那年盛夏我們綻放如花》、電影《窄路微塵》及《緣路山旮旯》，又涉獵MV演出，包括陳奕迅《是但求其愛》以及林家謙的《下一位前度》，均有他的身影。

黃溢濠在《冰》劇演「老黎」黎友誠一角，從事傳銷工作，是冰球隊「火花隊」的隊員之一。其實溢濠本身完全不懂溜冰，今次要演業餘冰球員，對他來說是一大挑戰，他更差點因一次意外，需接受開刀手術，他笑言：「未接觸《冰上火花》前，成世人溜冰不超過3次，對上一次更已是小學的事，當接到角色後，很緊張訓練時間，想快點學懂溜冰及打冰球，不希望拖慢整體進度。」

劇組自去年10月開始，安排訓練給演員們，而溜冰初哥溢濠起初先到彷冰場練習溜冰，再學習打冰球射波和控波等姿勢，練習了一段日子，才正式去溜冰場接受進階訓練。溢濠說：「起初一星期練習一至兩日，到後來發現自己進度較慢，而且要達到專業水平，的確需要強度更高訓練，後來自己加操一星期練四至五日。當時真冰場、彷冰場來回補課，維持了2個多月，12月開始拍攝後，都繼續上堂，Cut機或休息時會爭取時間不停溜冰及練習，希望快點進步，拿捏好溜冰的感覺和動作。」

日常拍攝長達10多個小時，已相當辛苦，何况眾演員要長期穿冰鞋練波和拍攝，而且一穿便是10多個小時，溢濠坦言：「磨擦得多雙腳，會生水泡、甚至磨損以及腳腫，而且要等到商場關門才可拍攝，密集式拍到翌日早上，商場開門我們才收工。」

另外拍攝期間溢濠不幸中了流感，發燒1星期，最高燒到40度，病足個幾月，但又要趕進度拍攝，唯有等到有時間便馬上休息。

溢濠自嘲身子較弱，較易受傷，有次差點要開刀做手術，他續說：「那次不慎跌傷膊頭，跌完覺得有點不對路，但因為正在拍攝中所以未有理會。2月拍完之後，我們組隊打聯賽時，真的感受到膊頭出事，甚至嚴重到影響日常生活，不能健身之餘，就連提重物都有困難，甚至做簡單郁動，都覺得想甩骱，最終8、9月才去見醫生。」

醫生跟溢濠解釋他的情况有機會是慣性甩骱，需要做手術，當時嚇怕溢濠。他直言不想做手術，因為手術後要打石膏，固定隻手並須維持2個月，由於工作關係請醫生用另一種方法處理，現時膊頭好了接近6、7成，但不用開刀做手術可以繼續打波，已放下心頭大石。

今次拍劇溢濠最開心認識到大家，並且組隊打聯賽，大家關係和感情相當好，練波、拍劇、食飯，放假又會約出去看戲、飲嘢，劇集播出相約看直播，甚至連續幾日在不同地方看，看完又傾偈及玩，討論拍攝趣事。

冰球成為了溢濠的第二人生，令到他變得更加熱血，並且提升行動力。他感恩能遇上「老黎」這個角色，因為大家面對的事都很相似，「老黎」為生計、生活，放棄自己夢想，而溢濠曾有同樣問題，他說：「自己算是個偏內歛、怕醜、冷靜的人，雖然跟我在戲中的角色非常不一，我選擇追求夢想，不過『老黎』令我餘生會謹記，自己喜歡的事情要堅持下去。今次聯賽中射入我人生的第一個入球，非常開心，球隊有真正的球員，亦有演員，我是當中首個入波的演員，希望我會有更多進步，打好點對得住我的隊友。」

（即時娛樂）