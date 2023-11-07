岑珈其做2歲兒子「玩伴」 爆臻臻正值trouble two階段 (17:45)

岑珈其日前參與由保險公司舉行的一活動，與小學生玩「情緒維他命」卡牌遊戲，教導他們表達情緒。活動上，珈其與義工帶領小學生玩情緒卡互動遊戲，跟學生打成一遍，珈其表示在家庭的角色，除了是丈夫和爸爸，也是2歲半兒子臻臻的「玩伴」，無論多忙他會抽空跟囝囝出街和踩單車。

珈其表示臻臻也開始展現不同情緒，他說：「囝囝啱啱接觸YouTube時，好瘋狂咁睇，一唔畀佢睇，佢就發脾氣，喺屋企又會發、喺街又會發，之後我學冷靜，原來只需要Set一個時間，例如10秒，10秒已經可以令佢好開心，因為已經做到佢要做嘅嘢；又試過有次佢扭計唔肯冲涼，然後失控大喊，大叫同『典地』，我問太太佢係咪鬼上身，最後我同太太唯有行開，佢『典』足5分鐘，等佢自己冷靜。」珈其指兒子正處於trouble two的階段，情緒十分波動，但透過玩遊戲，令他掌握到如何運用情緒卡教導孩子認識、表達自己的情緒及想法。

父母的情緒對下一代亦有直接影響，自成為爸爸後，珈其更學懂怎樣紓壓，免得將負面情緒帶到小朋友之上，他稱：「做爸爸前，自己情緒起伏好大，情緒唔係控制得好好，一路工作、一路成長就變得稍為好啲；但成為爸爸後，呢方面就急速成長，會不斷控制自己情緒，想喺囝囝面前做好榜樣。」岑珈其1經常忙拍戲﹑拍劇和拍綜藝，要靠太太幫忙疏導兒子情緒，珈其表示要更加惜老婆。

（即時娛樂）