黃子華因個人理由不演《飯戲2》 陳詠燊：對觀眾來說是震撼彈 (18:15)

陳詠燊執導電影《飯戲攻心2》明年賀歲檔上映，不過新戲沒有「大佬」黃子華演出。陳詠燊日前已證實《飯戲2》沒有黃子華演出。

昨天（6日）陳導演在社交平台撰長文抒發拍攝《飯戲2》感受，他解釋子華因個人理由決定不參演，陳導演寫道：「我們感到遺憾，但尊重子華的決定。」

陳詠燊表示剛過去的幾個月，他與台前幕後兄弟姊妹完成《飯戲2》拍攝：「過程是艱辛的，身體是疲累的，但感覺卻是溫暖的，感謝團隊的信任與支持。」

對於子華沒參演這一集的消息，對《飯戲》的觀眾可說是很大的震撼彈：「首先，要在此感謝大家對這家人的喜愛，與及對《飯戲2》的期望。

續集的構思，是緣於這六位演員，在第一集擦出了讓我想像以外的精彩火花，更將那六個角色都真真正正『演活』了！然而結局的時候，除了大佬得到『打開門，行出去，去遠啲』這個成長啟示外，二佬與Monica、三佬與豬豬，以至Ah Meow其實還未得到一個真正的成長與結局。

帶著『不倫之戀』陰影走下去的二佬與Monica；與及互相深愛但成長不足的三佬與豬豬；以至永遠在愛情裡撞得焦頭爛額的Ah Meow，如果答應與曾經將自己當成愛的替身的大佬發展的話，在『有福叉燒』這個物理上的『家』消失了之後，究竟會換來怎樣的成長？大家又怎樣可以再維繫這頭家？

於是第二集，是同樣是關於這個家庭，這六個人的故事。後來，大佬子華因個人理由決定不參與。我們感到遺憾，但尊重子華的決定。在團隊與飯戲一家幾位成員溝通過後，大家都決定這個家，值得繼續向前行，因為還有值得講的故事。

人生如戲，我在記者會也說過，因為大佬這個角色的離開，我將劇本作出了一點修改：大佬在上集最尾一場，因應媽媽所講的『講得出做得到』，真的『打開門、行出去、去遠啲』，到了外地尋找自己的人生。

所以這一集，就是一個關於飯戲一家的二佬、三佬、Monica、豬豬與Ah Meow，繼續在這個地方打拼，繼續去追尋自己幸福的故事。近年我很相信緣份。緣份之下，《飯戲攻心2》的故事，從此對我有著另一層意義。

《飯戲攻心》第一集能夠得到大家的喜愛，子華的精彩演出，是極重要的一部份。他真的有如大佬一樣，帶領著五位弟妹，以至我們整個團隊寫下了令人喜出望外的佳續。多謝大佬，多謝子華。

這一集拍攝的時候，我腦海裡不停想起一句說話，尤如上一集的對白：『我哋好幸福，有大佬留低啲福氣畀我哋。所以我哋要再做好啲，先對得住啲福氣。』再一次人生如戲。再一次多謝大佬，多謝子華。

各位觀眾朋友，二佬與Monica、三佬與豬豬，還有Ah Meow將會努力頂住這頭家，希望他們的故事，會帶給你們另一番感動。多謝。」

（即時娛樂）