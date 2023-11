洪卓立(Ken)與劉沛蘅(Hillary)去年3月公開認愛,2人愛得甜蜜,不時在社交平台放閃,今年5月他們還以情侶檔出席商業活動,正當外界以為2人感情穩定時,日前2人突然在毫無預警下,一齊在社交平台宣布「分」訊,並表示因了解而分開,沒摻雜其他沙石,而Hillary還被發現已刪除Ig中跟洪卓立的合照,反而Ken的Ig仍保留和女方合照。

2人分手後各有各生活,Ken昨天在Ig限時動態,貼了和友人健身的影片,他本人寄情運動操弗身形;Hillary則轉貼一張小女孩展示燦爛笑容的照片,並以正能量金句自勉:"Be happy, not because everything is good, but because you see the good in everything"(開心不是因為一切很好,而是你看到一切的美好)。

