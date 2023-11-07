音樂劇上演1年 陳恩碩理性追夢 保留初心 做到跟現實妥協 (23:40)

陳恩碩形容自己是理性追夢者，他自言已妥協了很多，又自覺幸運。（鍾偉茵攝）

25歲的陳恩碩自編自導、作曲、填詞及監製的原創廣東話音樂劇《我們的青春日誌》上演一年，已做了350多場。（鍾偉茵攝/大會提供）

25歲陳恩碩自編自導、作曲、填詞及監製的原創廣東話音樂劇《我們的青春日誌》上演1年，做了350多場，為迎接新劇季，重新修訂劇本。

陳恩碩坦言當初計劃做該音樂劇時，沒想過會受歡迎，因票房很客觀，擔心做2個月就沒人看，感恩有觀眾繼續捧場，說：「一個長壽音樂劇，不是靠宣傳和有幾大型就得，最重要是口碑，觀眾睇完離場願意與朋友分享，叫他朋友入場，3小時的騷不覺得有悶場亦很重要。」

陳恩碩表示有觀眾看了該音樂劇10幾次，甚至有人看了50次，他說：「我都問過他們為何睇這麼多次，他們說已變成生活習慣，工作上遇到不開心，就行入劇場睇，成為慰藉他們心靈雞湯。劇中講了很多現實情况，怎樣調節心態去面對現實呢？又有講年輕一輩、兩代矛盾、一個年長的人，如何面對自己大半生的遺憾等，不同年齡的人看，都會觸及他們內心深處，找到共鳴，很多觀眾喊住離場，不是不開心和傷感，而是代入角色，有很多反思勾起生活上相關的事情。我曾聽聞一個個案，一對父子原本有很大隔膜，因小朋友青春期多年沒交談，但一齊看完一齊喊，回家後兒子主動找爸爸傾談。雖然我聽過無數次這種故事，但都毛管戙。」

被問到原本的《我們的青春日誌》已受歡迎，為何還要重新修訂劇本，修訂後跟之前的有什麼不同？陳恩碩表示試了1年，他是個頗長氣的人，做戲劇人時常說：「十句講得完的說話，唔使用15句」，於是他不斷審視劇本，那些位多餘了、長氣了，好似父母和兒子的關係，寫得幾詳盡，但有些東西未必需要在舞台上呈現，留點空白讓觀眾思考更佳，所以將兩場戲變成一場戲，刪走多餘對白。他說：「聽到觀眾話3小時沒有悶場，但短一點就更好，所以大刀闊斧Cut了約15分鐘，在結構和對白上寫更精練，整體沒變。」

陳恩碩愛聆聽及相信別人感受，因他身兼多個崗位，會有自己看不到的盲點，每個劇都先試演，目的想觀眾告訴他有什麼問題，說：「一個作品最後都是要面向觀眾，觀眾覺得好就保留，不好就微調、修定。」

說到必看場口，他表示有很多，有首歌《我有個夢》弄哭很多人，相信每個有過夢想、未有夢想，以及有夢想但因現實無法實現的觀眾，都會被這首歌觸動，因為這首是一班很熱血、思想很純粹的年輕人，他們對夢想的渴求，又或者對現實的控訴。

另一場是Nancy「收兵」，大家沒想過本土校園青春劇，會有百老匯式的歌舞，還有最後校長變好，發覺自己錯過很多追求的東西，快將退休，不應該再追名逐利，要尋回自己的人生。

陳恩碩形容自己是理性追夢者，他坦言：「世界無可能因應你的想法而運行，最重要勿忘初心，但在追尋夢想時，如何抗衡可以保留初心之餘，又適量做到與現實妥協，過程一點不美麗，追到當然很有滿足感。」

他自言已妥協了很多，又自覺幸運，因為他不是第一個想在香港做長壽騷的人，是天時、地利、人和，覺得命運有它的安排。問到會否似百老匯歌劇一樣一直做下去？他說：「到我死了個劇仍在做，希望在香港播下的第一粒種子，然後巡迴，同之後有其他長壽騷，變得成行成市。」

（即時娛樂）