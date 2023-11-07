社內相親｜Edan跟沈殷怡咀嘴如「蜻蜓浸水」 盧瀚霆認同韓星顏值高 (20:18)

由盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳漢娜（Hanna）、沈殷怡、盧覓雪、歐陽偉豪和曹查理等，今天（7日）出席ViuTV劇集港版《社內相親》記者會。

Anson Lo和Edan分別以霸道總裁及暖男秘書角色登場，大玩「社內」Gimmick，為對方打領帶和戴頸鏈。Edan和Anson Lo今次在劇中沒有咀嘴戲分，但分別跟Hanna和沈殷怡有多場親熱、親嘴戲，Edan透露親熱程度，是他有史以來最激烈。2人被指顏值不及《社內相親》韓版演員，他們並不介意，亦認同韓星顏值較他們高。

眾演員在台上分享拍攝趣事，Edan指自己是Anson Lo的秘書，亦是由細玩到大好兄弟，家庭、事業和愛情上都照顧周到，無微不至。飾演Anson Lo爺爺的羅家英甫出場，便對住Anson Lo大嗌，叫「孫仔」快點拍拖、結婚，Anson Lo表示爺爺經常催他結婚、生仔，但他是工作狂，滿腦子都是工作，自誇在愛情和工作上都得心應手，字典中沒「失敗」2字。家英哥說﹕「該劇是我近期拍得最開心劇，曹查理雖然細我4年，但好似我大佬，我跟Edan差不多年紀，成日吵吵鬧鬧，又有牀上戲，跟Anson Lo就成日食豬腸粉，可惜與女演員沒有接觸！」

Anson Lo和Edan分別與陳漢娜（Hanna）和沈殷怡有親熱戲，問到親熱程度，Anson Lo表示跟韓版原著一樣，沒有十足，都有九成，差不多每場都有嘴，至於有幾多場，他已記不清楚。Edan笑言貴精不貴多，還自爆和沈殷怡的親熱程度，是他有史以來最激烈，笑說：「我和Anson Lo之前在《大叔的愛》是蜻蜓點水，今次和殷怡是蜻蜓浸水。」

他們表示拍攝時不尷尬，Anson Lo說：「沒想像中尷尬，拍攝前會和Hanna怎樣拍，拍攝時又要就鏡頭、顧及機器等，有場更要邊行邊惜，根本不得閒尷尬。（拍前有否漱口？）食喉糖，拍攝期間我喜歡食薄荷糖，令人精神些，又做gym，因為要露小膊頭。」

Edan爆Anson Lo不只露膊那麼簡單，至於他和沈殷怡的咀戲，他表示跟Anson Lo差不多，有一連串「動作」戲，亦有牀戲，拍咀戲時曾清潔口腔，說：「不過有晚食完宵夜，吃了雞翼後即拍，來不及漱口和食香口膠，我問沈殷怡介意與否？她說沒問題。」被問到想和Anson Lo咀嘴，還是殷怡？Edan嘩一聲，笑言兩個都不想，其實劇本有需要，跟誰咀也沒所謂，笑說：「我想跟家英哥（羅家英）咀，但他不給我咀。」

有網民表示《社內相親》香港版不及韓版吸引，Anson Lo和Edan顏值亦不夠？Edan表示他們經歷過《大叔的愛》，別人的製作和資源大很多，所以不可以比較，說：「不同班底和製作，希望拍到香港感覺，與觀眾有連繫，劇倩上遷就香港市場，開工前和導演開會微調，希過有新鮮感。至於說到顏值不及韓星，我不會不開心，比顏值，他們好靚仔。」Anson Lo也認同，他說：「他們是天生的，無得比，希望我們演出較以前進步，成件事感覺是開心先重要。」

說到鄭欣宜即將復出？Anson Lo認為是好事，期待欣宜復出和有不同作品，最重要欣宜自己ready和舒服。提到有指隊友姜濤因13胎沒人留意在社交平台放負？他們不清楚，在旁的花姐（黃慧君）即稱這是數年前的作品，大家舊事重提。

Hanna和殷怡分別和Anson Lo和Edan有咀戲，均表示不尷尬，因事前已知，且拍攝時已投入角色，笑言反而驚惹他們粉絲不悅，Hanna說：「Anson Lo粉絲好好，我們在街有幾場咀戲，我都驚粉絲呷醋追打我，但收工，他們反而叫我加油。」

（即時娛樂）