羅祝｜江美儀展視后功力 奸出新境界 跟鄭子誠各懷鬼胎 (12:58)

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》），昨晚（7日）一集江美儀由頭帶到尾，大展視后功架，尤其她發現羅素（潘志文飾）心臟病發一幕，更是奸出新境界。

在該場只有50秒的場口，飾演細媽杜拉的江美儀，由發現羅素氣絕開始，先後呈現了忍不住笑（以表達報仇後的喜悅）、悲從中來（想起亡夫及胎死腹中的兒子）、再忍不住笑、又跌回傷心狀况、自憐自憫、悲喜交集地仰天大笑，及咬牙切齒等不同層次的情緒；之後美儀再用盡全身氣力，大力拍打及推開羅素總共四下，除了愈推愈大力以表達憤怒遞升，更推至青筋暴現！

在之後的半分鐘場口，由於羅密歐（周嘉洛飾）及密林（吳子冲飾）拍門追問何事，大感錯愕的細媽先是一秒驚慌，但很快便極速回復冷靜、以可憐擔憂模式打開房門求救；但當「歐林」背對自己時，美儀大玩變臉，心涼的冷笑配以閉目享受報復的快感，將細媽積壓多年的仇恨呈現出來。

由於細媽要在「歐林」面前扮好人，完成復仇戲碼，在劇中依然會不時「戲中戲」欺騙各人，值得留意的是，美儀在「戲中戲」演技，明顯比其他戲分略為「浮誇」，以帶出「現實」與「虛幻」對比。昨晚細媽與另一角色祝仁義（鄭子誠飾），組成「奸奸聯盟」，各自利用對方完成自己的復仇大計，美儀及子誠的「教科書式奸樣」更為場口增添亮點。

（即時娛樂）