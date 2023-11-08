冲遊泰國｜「冬蔭表妹」朝聖小王子Café 鄺玲玲啪抗敏藥跟貓咪玩 (13:15)

胡慧冲和「冬蔭表妹」（左圖）到訪小王子Café；鄺玲玲為了跟貓貓玩，拍攝前預先吃抗敏藥（右上圖）。（大會提供）

泰國旅遊達人胡慧冲主持的J2節目《冲遊泰國》，今次來到第9輯沿用上季班底，有「叉燒姐」鄺玲玲及「冬蔭家族」成員包括冬蔭妹、冬蔭哥哥、「泰版李嘉欣」的冬蔭表妹（前名「布吉妹」）及家族新成員貌似林依晨的冬蔭表姐Yan。

新加入的冬蔭表妹原名Naphatchakorn Jitrak，純正泰國人。本身在男朋友旗下餐廳擔任市場推廣。近日由布吉搬到曼谷，被胡慧冲拉攏成為「冬蔭家族」成員。她在社交平台除幫男友餐廳宣傳外，更不時曬靚相。

今晚（8日）一集胡慧冲帶冬蔭表妹出動，到訪全球唯一一間的小王子主題咖啡廳，是各小王子fans必到朝聖地，有別於位於韓國的小王子博物館，店內可以試到多款homemade法式甜品及咖啡，又欣賞到店內小王子的場景﹑人物陳設及小王子作者的手稿。

冬蔭表妹後日（10日）再出動，到曼谷舊區一間有125年歷史老宅改建成的特式酒店。酒店設有Jazz Bar同餐廳，酒店只有18間房，每間房設計都不同以古舊典雅為主。百無禁忌的冬蔭表妹居然不聽胡慧冲勸告，半夜三更去酒店大堂selfie，在大堂的射燈效果下，將靚靚冬蔭表妹拍成鬼樣，非常搞笑。

鄺玲玲同胡慧冲今晚亦會推介一間平民美食店，該店連續6年獲米芝蓮推介，雖名為粥店但各式海鮮應有盡有。鄺玲玲以泰式食法連試兩款海鮮，先是店內必食；100泰銖（約22港元）一隻的泰國生蠔。食法是加上泰式醬料，配上銀合歡葉一同咀嚼，二者配合有意想不到美味，鄺玲玲食完猛叫「真係好甜」。

鄺玲玲還會到訪貓Café，特點是店內有數十款不同種類貓貓，吸引處在於營業到凌晨時分，適合「夜貓」人士。本身對寵物毛敏感的鄺玲玲，為了跟貓貓玩，拍攝前預先吃抗敏藥，她受訪時說︰「但凡有毛嘅小動物都好鍾意，可惜有鼻敏感，一接觸到貓狗毛，就會不停打乞嚏。」

（即時娛樂）