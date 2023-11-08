叠影狙擊｜孖周秀娜泳池開工充滿幻想 黃宗澤嗌失望：佢包到冚 (13:32)

由梁家樹、陳德修聯合監製寰亞電視劇《叠影狙擊》，正於無綫播放，因為拍攝期間遇疫情，劇組無法飛到外地取景，導演靈機一觸把新加坡劇情在香港主題公園的一間酒店取景。男主角黃宗澤（Bosco）本以為可與周秀娜（娜姐）酒店游池旁拍攝，會欣賞到對方水著豐姿，結果空歡喜一場，娜姐不但沒有性感打扮，甚至穿上全副武裝，由頭包到落腳，只露出大眼睛，令Bosco大呼失望！

劇情推進至Bosco秘密飛新加坡查案，為識破疑犯是誰設下陷阱，他在酒店餐廳內埋伏，娜姐以狙擊手造型，在天台追尋真兇，Bosco與周秀娜關係密切，但2人一個在地面，一個在天台，互不相見。

Bosco自爆得知與周秀娜在酒店泳池拍攝充滿幻想，他笑說：「本以為喺酒店泳池邊拍攝，會被三點式泳裝美女圍住，點知原來被追殺，演槍戰戲要周圍跑。劇情指呢度係新加坡，但疫情我哋留咗喺香港嘅酒店拍攝，我戲中作為遊客，特警嘅事就唔使我做，好舒服，只係負責監視，辛苦晒娜姐同壞人搏鬥。」他又笑言：「應該由娜姐三點式上陣做臥底，我諗大家都想睇，點知佢裝備十足包到冚，淨係見到對眼睛，留番下一次，大家期待啦！」

回想之前另一場戲與娜姐在中環拍攝槍戰戲，穿梭鬧市取景，人多車多，非常難忘。Bosco說：「好大陣仗，封咗條街，牽涉嘅人又多車又多，又要跑又要開槍，仲要落雨，台前幕後合作趕拍完成，唯一可惜，無時間畀娜姐Shopping。」

劇中2人多對手戲，因為今次Bosco與「兩位」周秀娜合作，他說：「我在戲中飾演香港的高級督察，為查案飛到新加坡，發現更多黑幕。突然女朋友無端端死咗，一直唔知死因，要好後來嘅劇情我先知道。期間遇到娜姐，佢係死咗嘅女朋友嘅孖生姊妹，劇情發展撲朔迷離，我哋去調查，揭開真相。」

（即時娛樂）