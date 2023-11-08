新女團Me&登場 黃淑蔓Vian譚旻萱 以愛挑戰不可能任務 (15:20)

Me&三嬌化身愛的特工，以獨有氣質和專長攻陷每個人的內心。（大會提供）

寰亞音樂（MediaAsiaMusic）再添猛將，由人靚聲甜的「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和學界舞林高手「長腿師妹」連家穎（Vian），組成全新女團「Me&」，三位Y2K世代出生靚女，活潑開朗，勇於挑戰，充滿冒險精神。

她們的靚相在官網IG曝光後，旋即掀起熱話。尤其是素人Vian被人肉搜尋，來自拔萃女書院的她，在學界參加過跳舞和運動比賽得過獎項統統被起底，認真誇張。

據悉她們的新歌將於周五曝光，隨即展開浪接浪宣傳攻勢，除了在鋪天蓋地網絡媒體上見到她們又唱又跳，發動全球Dance Challenge挑戰舞技，Me&更會跳唱到人群玩快閃，並登上各音樂活動舞台表演。

Me&三美化身愛的特工，以獨有氣質和專長攻陷每個人的內心。Feanna的特工代號是「Sugar Spice」，顧名思義，她的超能力是歌唱才華和甜美氣質，準備好主宰愛的戰場。

Vian是「Sweet Groove」，她的超凡能力在於無懈可擊的舞蹈，憑她充滿活力的年輕舞步，準備好跳進每個人的心靈，傳遞愛的能量到世界盡頭。

被喻為Me&王牌的Mandy代號是「Velvet Charm」，她擁有超凡的獨特魅力，任何人與她的眼睛對視，冷酷的心就會瞬間融化，全世界被她的愛洗禮。

（即時娛樂）