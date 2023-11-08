李佳芯「魔音」有救？ 周吉佩拍節目裸上身 自嘲身形走樣 (15:30)

Ali表示真實中的自己，相當膽小愛胡思亂想，可以為一隻蚊而被嚇驚。（林蘊兒攝）

李佳芯（Ali）與周吉佩（吉吉）主持旅遊節目《日本18種住法》，將於下周一（11月13日）首播。節目中他們各自親身體驗當地人的不同居住模式，今天（8日）2人出席記者會分享趣事。Ali表示暫未考慮在日本置業，但吉吉心儀當地可翻新的荒廢舊屋，可以買來作度假用。

節目旁白介紹Ali非常大膽，安排她入住日本凶宅，她解釋真實中的自己，相當膽小愛胡思亂想，可以為一隻蚊而被嚇驚，她說：「真實的Ali絕對不會住凶宅，一熄燈我就有好多幻想，當晚沒有熄燈瞓覺，我沒做過虧心事，都一樣好驚，中間究竟發生什麼事，大家就要看節目。」

吉吉最難忘是寒冷天氣下，與同行男士落溪流浸水，鏡頭前裸露上半身：「如果可以事先知道要露點演出，必定會先操練身形，最近工作忙少做運動，令身材走樣，現在有少少後悔和慚愧。」吉吉又難忘兩個男人睡在一起，還被對方抱一下，感覺尷尬。

節目安排Ali與吉吉分開拍攝，同場時間僅得大半日，但他們投契好傾，話題包括音樂和戲劇。本身開教室教學生唱歌的吉吉，對於有「魔音」外號的Ali歌喉表示讚賞。吉吉笑說：「有聽Ali唱歌，近期好好多，我不是指水準，而是見她狀態很好，可能她之前表演太緊張。」Ali搞笑追問歌喉是否有得救？吉吉提醒最緊要享受過程，Ali自我安慰自己狀態很好。

（即時娛樂）