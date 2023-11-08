余香凝孖小演員拍廣告陪放電 唔介意同囡囡母女檔上陣 (15:45)

早前誕下第二胎的余香凝（Jennifer），幕前家庭兩邊走，除了照顧大女和細仔外，近日已急急復工，宣傳新片《白日之下》及謝票工作。提到分配時間，Jennifer坦言細仔有母親幫手照顧，自己工作也放心，她說︰「就算工作點忙都好，始終家庭行先，我盡量都會抽多啲時間陪小朋友多啲，然後第二先係工作。」

早前Jennifer便為地產發展商拍攝宣傳短片，短片中她演兩孩之母，大部分時間穿梭草地、「波波池」等多個地方，與小朋友「放電」，她表示成為母親後，更懂得怎樣與小朋友相處，她說︰「未生小朋友前，我同小朋友做戲係有少少唔知點樣埋手，點同佢哋玩，𠵱家我覺得非常OK，雖然個女仲好細，但至少我知道要喺佢哋嘅世界，接觸小朋友時候唔好當佢係小朋友，而係同輩，用朋友角度，咁樣會更易走入佢哋世界。」

回想與5歲小演員拍攝的畫面，Jennifer腦海中亦幻想女兒長大後會怎樣，不過她笑言是次拍攝相當累極，她笑說︰「同小朋友玩係精神上嘅攰，你要投入佢哋世界，同埋你要燃點起佢哋情緒，你都要好有energy同好hyper，拍咗一個上晝出嘅汗，係多過做運動，所以平時湊小朋友，係好好運動。」會否「親子檔」上陣工作，Jennifer說︰「阿女好有表演慾，只要時間唔會令佢太辛苦，唔影響到佢學習，我覺得都可以畀佢玩下。」

（即時娛樂）