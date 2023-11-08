炎亞綸已改名 涉性剝削遭起訴 發聲明稱不理解耀樂提告動機 (16:14)

炎亞綸今天發聲明，稱自己因不識法律，在雙方合意下拍攝而誤觸法律，而造成社會不安和佔用公眾媒體資源深感抱歉。（fb圖片/自由時報資料圖片）

台灣男星、前飛輪海成員炎亞綸（原名：吳秉孺）捲性醜聞風波，6月時被「抖音男神」耀樂開記者會控訴，稱16歲時與對方交往，被強行奪去第一次，還遭拍下私密影片及外流至網絡。

據台灣傳媒報道，今天（8日）士林地檢署檢察偵查終結，依修正前之兒童及少年性剝削防制條例「製造少年為性交行為之電子訊號罪」，以及同條例修正後「意圖散布而持有少年性影像罪」等2罪，提起公訴，被控強制性交部分則獲不起訴。而炎亞綸原來已改名，由「吳庚霖」改為「吳秉孺」。

稍早前炎亞綸在社交平台發聲明，他提到這5個月來，他認真兼誠實地面對自己過去，今天算是一個階段的結束：「先跟身邊周遭所有關心我跟幫助我的人說聲謝謝，也對不起讓各位難過：關心這件事的人，我會秉持一貫的態度，認真的面對，不閃躲。」

他列出7點聲明，強調自己絕無強制性交與恐嚇行為，他提到：「本人因不識法律，在雙方合意下拍攝而誤觸法律，而造成社會不安和佔用公眾媒體資源深感抱歉。」同時炎亞綸也提出質疑：「本人與耀樂近五年仍有聯繫，且雙方互有主動，至今仍不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？」

炎亞綸聲明全文：

1.經檢察官裁決，證明本人與耀樂在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交與黑道恐嚇之行為，謝謝檢察官證明本人清白。

2.本人真心誠心面對過往，且從未有任何散布之意圖，作為公眾人物，理應謹慎行事，愛惜羽毛，傳遞良善，近年除已發揮自身影響力，積極投入公益外，每年將自身部分所得揭給公益團體，讓良善循環，並面對應有責任。

3.本人因不識法律在雙方合意下拍攝而誤觸法律，而造成社會不安和佔用公眾媒體資源深感抱歉：更對於本人無足輕重的私人情感佔據版面深感無奈和遺憾。

4. 本人與耀樂近五年仍有聯繫，且雙方互有主動，至今仍不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？

5.謝謝所有合作單位諒解，造成任何困擾深感抱歉，本人願意積極配合相關後續。

6.在此期間對於給予我鼓勵的朋友、家人、和僅是一面之緣的您們，想至上最誠摯的感謝,若非有您們的鼓助我寸步難行；給予我批評指教的朋友、家人和關心此事件的人們，我也致上誠摯的感謝，讓我有深刻反省的空間。

7.對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝檢察官的明鑑，對於觸法之處，必定遵守承諾，持續貢獻社會，持續潛心檢討敦促自我成長。

（即時娛樂）