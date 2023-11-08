馬國明應承婚禮跳舞預出醜 保持神秘拒透露兄弟團成員 (23:01)

馬國明、蔡思貝、高海寧、洪永城主演無綫新劇《飛常日誌》拍攝中，主題曲近日進行全球大招募，公開歡迎參賽者創作歌曲，勝出可獲贈來回機票作獎勵，他們今日出席記者會，均表示暫時無意自薦唱主題曲。

馬國明下月與未婚妻湯洛雯在外地舉行婚禮，他透露答應在婚禮上跳舞，但他自言不識跳：「我舞技幾驚嚇，到時應該會看我出醜。可能因為沒有接新娘儀式，沒有玩新郎遊戲，所以用這個代替。安排我和太太婚宴上跳第一隻舞都好合理，事前需要惡補一下，但此劇拍至月底，之後又密集為《新聞女王》宣傳，工作忙。」他指湯洛雯不批准他透露兄弟團成員，保持神秘。

洪永城劇中飾演機場保安經理，但他當年年少輕狂曾得罪保安，現在明白機場保安的辛勞。有網民推薦MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）唱《飛常日誌》主題曲，因對方在ViuTV劇集《季前賽》曾客串扮演空少。洪永城與高海寧說：「Anson Lo肯唱，沒有人說不可以。兩台合作都幾好，可粉碎不和之說，而且他粉絲眾多，能幫手吸引不同年齡層的人士注意，當然我的粉絲層與Anson Lo一樣。」當年《衝上雲霄II》主題曲由林子祥主唱，被外界批評曲風與劇集不太夾，高海寧相信創作一首深入民心歌曲，需要時間過程，才可以演變成為經典金曲。

（即時娛樂）