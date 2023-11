官恩娜為女報體操班問有無閉路電視 職員︰咁驚唔好學囉 (13:27)

next

官恩娜(Ella)與中法混血丈夫Juan-Domingo Maurellet婚後誕下一對仔女,已淡出娛樂圈的她近日在Ig限時動態轉載有導師上課時非禮學童的新聞,稱每次看到這些新聞也很難受,強調「我們有需要好好保護兒童」。Ella透露曾為女兒報讀興趣班時詢問職員課室內可有閉路電視,結果被職員指她神經過敏,更向她拋下一句「咁驚唔好學囉」。

Ella說︰「我個女之前學體操,係一個男教練,所有小朋友都要著好似泳衣嘅體操服。班裏面全部都係三至五歲嘅細路女,上課嘅時候家長唔可以入去,亦睇唔到裏面嘅情况,只係有一個男教練喺裏面。我打電話詢問教室裏面有冇閉路電視,聽我電話嗰個女人話我太緊張,一定唔會有呢啲事發生,話我神經過敏。想問呢啲事發生之前有冇人會預知呢?做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏?最後確認課室裏面係冇閉路電視嘅,但係嗰個女人都堅持我係太擔心同神經過敏。拋低一句:咁驚唔好學囉!」

Ella強調她絕非指該名男老師有問題,散播恐慌,只是想讓大家知道這些不幸事情經常發生,不明白為何大家不提高安全意識,避免小朋友受傷害。她說︰「避免任何一個小朋友受到傷害,因為一個都嫌多!最後想問吓... 請問所有受害人嘅父母送小朋友去補習社... 興趣班etc... 之前會唔會諗到會有啲事發生呢?如果佢哋打電話去詢問有冇閉路電視,可能得到嘅答案都同我一樣... What do you think?我係希望有閉路電視保障番雙方嘅安全同權利,唔係怕有閉路電視睇蝕我個女。」

