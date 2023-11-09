官恩娜為女報體操班問有無閉路電視 職員︰咁驚唔好學囉 (13:27)

官恩娜轉載有導師上課時非禮學童的新聞，稱每次看到這些新聞也難受，強調「我們有需要好好保護兒童」。（官恩娜Ig圖片）

官恩娜透露曾為女兒查詢體操班的教室內可有閉路電視，結果被職員指她神經過敏，叫她那麼害怕就不要讓女兒去學。（官恩娜Ig圖片 / 明報製圖）

官恩娜（Ella）與中法混血丈夫Juan-Domingo Maurellet婚後誕下一對仔女，已淡出娛樂圈的她近日在Ig限時動態轉載有導師上課時非禮學童的新聞，稱每次看到這些新聞也很難受，強調「我們有需要好好保護兒童」。Ella透露曾為女兒報讀興趣班時詢問職員課室內可有閉路電視，結果被職員指她神經過敏，更向她拋下一句「咁驚唔好學囉」。

Ella說︰「我個女之前學體操，係一個男教練，所有小朋友都要著好似泳衣嘅體操服。班裏面全部都係三至五歲嘅細路女，上課嘅時候家長唔可以入去，亦睇唔到裏面嘅情况，只係有一個男教練喺裏面。我打電話詢問教室裏面有冇閉路電視，聽我電話嗰個女人話我太緊張，一定唔會有呢啲事發生，話我神經過敏。想問呢啲事發生之前有冇人會預知呢？做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏？最後確認課室裏面係冇閉路電視嘅，但係嗰個女人都堅持我係太擔心同神經過敏。拋低一句：咁驚唔好學囉！」

Ella強調她絕非指該名男老師有問題，散播恐慌，只是想讓大家知道這些不幸事情經常發生，不明白為何大家不提高安全意識，避免小朋友受傷害。她說︰「避免任何一個小朋友受到傷害，因為一個都嫌多！最後想問吓... 請問所有受害人嘅父母送小朋友去補習社... 興趣班etc... 之前會唔會諗到會有啲事發生呢？如果佢哋打電話去詢問有冇閉路電視，可能得到嘅答案都同我一樣... What do you think？我係希望有閉路電視保障番雙方嘅安全同權利，唔係怕有閉路電視睇蝕我個女。」

（即時娛樂）