叠影狙擊｜周秀娜拍高難度動作戲狂NG 自爆鏡頭後呃觀眾 (15:34)

黃宗澤、周秀娜、黃浩然等主演的劇集《叠影狙擊》，昨晚（8日）及今晚一集講述魏曉晨（周秀娜飾）以「梁曦」（周秀娜分飾）身分為亡妹死亡真相進行調查，其間揭出梁曦死亡可能與隧道爆炸案有關，曉晨遂使計接近涉案人物利民高層Dicky（李忠希飾），並意外認識利民CEO涂文諾（黃浩然飾），文諾更似是對曉晨一見鍾情。另邊廂，梁曦男友袁晟杰（黃宗澤飾）對假扮梁曦的曉晨開始起疑並展開調查，其間揭出梁曦與神秘環保團體Green World有關。

周秀娜之前在社交平台分享劇照及工作照，透露拍攝時撞正疫情最嚴峻時期，她在120天的拍攝中佔了117天，因此每日開工前都要做快測。她又表示一人分飾兩角不容易：「我想拍電視劇和電影最大區別是電視劇真的每天要拍很多場戲，尤其是當要一人分飾兩角，每天拍攝時間就會相對更長！這部大概是我拍過最需體力的戲了！」周秀娜在劇中有不少打戲，其飾演的魏曉晨在今晚一集為救好友飛飛（朱鑑然飾）將手袋掟向債主，再凌空使出一招「穿心腿」。周秀娜表示拍攝這場戲時不停NG︰「導演想一鏡到底見晒成套動作，包括掟手袋、跳躍同踢到衝埋嚟嘅演員，要夾好晒呢系列動作嘅時間好難，NG咗好多次。騰空嗰吓只係鏡頭上呃咗觀眾，其實全程係有武指托住我，否則對腳好快跌落地。」

文頌嫻在劇中飾演忠奸難辨的Green World創辦人Tina，她說︰「劇中表面上絕對係好人，其實又係壞唔晒嘅壞人。」談到相隔17年再在無綫劇集出現，文頌嫻說：「希望觀眾覺得我演技上有突破同成熟咗，唔係以前嬌滴滴妹妹仔。」

（即時娛樂）