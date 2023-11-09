無垠之疆｜陳貝兒搞笑跳舞 體驗中亞風情 (15:41)

由陳貝兒主持的《無窮之路III—無垠之疆》今晚首播。（大會提供）

由陳貝兒（Janis）主持、一共十集的《無窮之路III—無垠之疆》，今晚（9日）起、逢周四、周五晚翡翠台播映。

今晚（9日）及明晚（10）播出的頭兩集，攝製隊將由北疆走到南疆，以自駕遊方式帶觀眾走訪新疆政治經濟文化中心—烏魯木齊；全球最大型維吾爾族市集—大巴札；全新疆海拔最高、面積最大的高原湖泊、有「大西洋最後一滴眼淚」稱號的賽里木湖等。

單是2023年頭7月，到訪新疆遊客的人次已逾1.4億、旅遊收入更逾1400億人民幣！新疆吸引之處除了如畫風景，還有純樸風土人情，以及人與人之間的緊密聯繫！

除了美食，Janis在喀贊其還進行了一次近年備受到新疆旅遊遊客熱捧的Home Visit，體驗中亞風情。Janis到訪的是維吾爾族居民馬依蘭的家，馬依蘭一家原以賣牛維生，當時每月收入僅3000多元人民幣、生活清貧；後來馬依蘭將祖屋重新裝修，並開放作旅遊景點，現時月入高達20,000元人民幣，生活明顯得到改善。

Janis到訪當日，現場亦有不少旅客，馬依蘭的家除了色彩繽紛、佈滿別具中亞風情的特色圖案及裝飾外，另一特色就是相當大。除了3個客廳及貫穿每個房間的長走廊，更大到擁有跳舞間，Janis搞笑地與馬依蘭共舞，畫面有趣。

（即時娛樂）