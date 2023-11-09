不正常愛情研究所｜「聲夢2」Kim被女友要求Ig貼相宣示主權 (16:18)

清談節目《不正常愛情研究所》今晚（9日）播出一集，除文頌男（Koba）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）外，《聲夢傳奇2》歌手金永衡（Kim）加入擔任主持。

今晚（9日）播出一集研究題目為「情侶合照二三事」，現今男女都喜歡將情侶照放上社交平台呃like兼宣示主權。節目甫開始，所有主持被要求自備一張同伴侶親密照分享，為保私隱另一半的樣貌，都被貼紙遮住。當中要數到單身多時的Doniven，他被發現再度出Pool，分享了一張跟女友咀嘴合照。當Jojo八掛想撕開貼紙，一睹Doniven女友樣貌時，嚇到他即刻搶回照片。

Kim提供一張聖誕節期間，同女朋友鼻貼鼻照片，非常甜蜜。他成為各主持「迫供」對象，Kim透露該張相出自路人手筆︰「影咗3、4次，搵路人影都好尷尬。平常我唔甫相，通常放相都係交功課，因為女友會話『有冇搞錯呀，咁耐都唔post（相），無人知我哋拍拖？咁我就要甫相。」

Kim同時分享一段英國讀書時的故事，他手舞足蹈說︰「嗰時好興交友Apps，唔知點解我位同房，每日可以搵到個女伴上嚟。每次佢『做完嘢』都會用手機幫佢哋影裸照。」而每次都會開心分享，Kim感覺並不良好︰「我都鍾意睇裸照，唔係虛偽嘅，但嗰下見到感覺好侵犯人私隱。」

（即時娛樂）