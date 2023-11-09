台灣JPEX案｜陳零九或證人變被告 經理人稱工作不受影響 (17:07)

香港警方數月前調查「綠石數字資產平台」（JPEX）串謀詐騙案，多名藝人、網紅及名人被捲入風波之中。台北地檢署昨天（8日）約談JPEX台灣首席合伙人張東穎等4人，訊後依涉犯銀行法、洗錢等罪，將張東穎、講師施瑀聲押禁見，台北地院並於今日召開羈押庭。台灣男星陳零九曾擔任JPEX的台灣區代言人，合約已於7月底提早結束。他在上月2日曾被調查局台北市調查處及北檢以證人身分約談，由於他曾拿出百分之15、據傳達上千萬元台幣的資產進行投資，被認定也是投資失利的受害者之一，因此被認定屬證人身分。不過，有台灣的投資者稱因相信陳零九的代言而參與投資JPEX，結果血本無歸，因此向陳零九提告，令陳零九或由證人變被告。

陳零九將於本月底和好友邱鋒澤合作舉行小巨蛋演唱會，陳零九的經理人表示︰「我們上周已經有再次去警局就民眾提告的部分去做說明了，也一樣提供所有證據給警方，基於偵查不公開，所以無法透露相關信息。目前零九的工作與演唱會都正常進行，我們也會持續配合檢警的調查，希望這事件能盡快水落石出。」據悉，陳零九目前只是遭民眾提告，也已依程序去警局說明，但並非已變成被告。陳零九今天在社交平台上載身在健身房的照片，留言︰「沒做的就沒做，該做的繼續做。」

（即時娛樂）