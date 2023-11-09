Lokman自嘲《冰上》角色乞人憎 Frankie想挑戰Ian：佢轉數快 (17:43)

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與隊友陳瑞輝（Frankie），今天（9日）聯同陳漢娜出席時尚休閒品牌活動，演繹秋冬新裝。

Lokman透露近期忙於拍攝ViuTV新劇《十七年命運週期》，劇中由於文戲佔多，對白多又長，所以挑戰大，考驗他腦力和努力。提到Lokman參與的劇集《冰上火花》已播至第2周，他只看過兩集，自嘲劇中角色很乞人憎：「其實這角色討厭得來都幾自然，不擔心犯眾憎，因為粉絲平日一定見不到我衰格一面，幾滿意演出。」

Frankie目前準備MIRROR演唱會，並透露一星期後，全員將閉關不接新工作，專心為演唱唱會排練，預計聖誕沒有假放。提及無綫選秀真人騷《亞洲超星團》，安排本月底首播，有指以此用來對撼MIRROR，Lokman認為沒有壓力。他說：「因為壓力不是來自節目互相對比，而是自己要求自己進步和成長。經理人常說，最緊要做好自己本分，壓力只對自己，而不是擺在別人身上。」

Frankie只視自己隊員為良性競爭目標，正努力爭取在歌、影或視方面有獨當一面機會，他說：「我想挑戰Ian陳卓賢，他個腦好厲害、好聰明、轉數快且容量又大。」

MIRROR早前在主題樂園舉行5周年粉絲聚會，期間險發生人踩人危險事故，有人上載當日片段，Lokman稱沒看過該短片，但呼籲粉絲要量力而為及安全為上，最緊要開心，不要樂極生悲。

有報道形容姜濤當時在場，卻對險造成人踩人沒有反應，被質疑無動於衷。Lokman代為解釋：「可能姜濤當時不知道有此情形，他的雷達不敏感，所以我要好好訓練他。其實他經常會撞到身邊人而不知道，他的雷達要調校。」Frankie也幫口，知道姜濤在表演前很專心和投入，因此才對身邊事不夠敏感。

（即時娛樂）