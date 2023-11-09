白晝之月｜金永大借屍還魂報復千世情人 表藝珍遭家人責難？ (18:31)

《白晝之月》以金永大和表藝珍的千年虐戀為主線，劇中2人穿梭在過去和現在之間，逐步揭開愛恨交纏的幕幕真相！（大會提供）

由韓星金永大和表藝珍主演的Viu Original原創奇幻韓劇《白晝之月》已開播。首周劇情講述演明星的韓俊午（金永大飾）拍攝公益廣告時意外身亡，這時一直跟隨在「傳奇消防員」姜英花（表藝珍飾）左右的亡靈，趁機透過俊午的身體借屍還魂，更決意將英花置於死地！

「俊午」為此不斷接近英花，然而一股神秘力量卻在暗中守護著她，使她不至陷於危險，2人糾纏千年的宿世孽緣，也漸漸浮出水面。劇集逢星期三、四在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

《白》劇以金永大和表藝珍的千年虐戀為主線，劇中2人穿梭在過去和現在，逐步揭開愛恨交纏真相！談到一人分飾兩角，金永大直呼有難度：「我實際上扮演3個角色，分別是被情人殺死的道河、生活在現代的明星俊午，以及附身在俊午身上的道河；其中道河是一位奔赴戰場的年輕將軍，他是非常理性的人，我很喜歡這個角色，我也在拍攝中體會到他廣受漫畫迷喜愛原因！」

表藝珍自認與兩個角色甚為相似，同樣堅強勇敢，她透露麗塔和愛人道河的愛恨情仇：「麗塔是將軍的女兒，但是她的家人因為道河而遭到屠殺，使她總是想著復仇。」

《白》導演表民秀被問到選角準則，他大讚金永大和表藝珍表現出色，更視他們為明日之星：「我執導的作品中，演員都表現得很好、演技也很好，第一次看到金永大和表藝珍時，我便覺得他們的眼睛很漂亮，他們合作的話應該會有不一樣的火花，我相信永大和藝珍不僅在這部作品表現亮眼，日後也將成為韓國代表性的演員。」

《白》原著漫畫高達7億點擊，難免令金永大有壓力，表藝珍笑言慘被家人責難：「我弟弟是原作粉絲，當他知道我會接拍這部劇集後便問我『你怎麼可以扮演麗塔？』，所以我會加倍努力地演繹，希望原著的粉絲也會喜歡。」

（即時娛樂）