夜校｜葛民輝指角色難演具挑戰性 喜與影壇新貴合作擦火花 (19:00)

由MC張天賦﹑凌文龍﹑葛民輝（阿葛）﹑吳肇軒及郭奕芯等合演的電影《夜校》現正上映中。除了男主角MC首度參演外，眾老戲骨亦於電影中，帶領年輕新演員合作。

作為戲中大前輩的阿葛笑言，是次角色極具挑戰性，大部分時間更是無對白。話雖如此，但他亦慶幸可跟新世代演員合演，炮製搞笑幽默喜劇電影。

電影中，阿葛飾演傳統客家人的黑幫頭目「一叔」，與吳肇軒飾演的言仔同為父子。礙於傳統觀念，一叔從來不懂得對言仔表達父愛，兩父⼦每次聊天也吵架收場。一叔畢生致力為各路社團提供洗黑錢服務，縱橫江湖多年後金盤洗手，卻意外地於退隱當晚，就在某時鐘酒店中因失救而亡。最終因緣巧合，遺體被MC與文龍偷走，發生連串搞笑事件。

阿葛表示他於戲中大部分時間，均是飾演硬生生遺體，他笑指導演劉翁給予他演藝事業中的一大挑戰，他說：「角色上完全是一個需要內心戲比較強勁的演繹，他（劉翁）一定是看到我內心戲比外在肢體的戲更加出色，特意安排一個如此『硬朗』角色，由頭硬到尾。」

片中他與眾年輕演員有對手戲，包括他被MC與文龍拖行上小巴的一幕，十分搞笑，阿葛需偷偷踱步，但動作又不能過大，否則會露出破綻。阿葛表示他亦很開心能與現今新一代演員合作，他指演員們待他好好，是次新舊演員同場，擦出火花。

（即時娛樂）