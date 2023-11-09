SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

霍啟剛拖實老婆郭晶晶 低調慶祝結婚11周年 (19:19)

文章日期：2023年11月09日

霍啟剛和郭晶晶平時生活頗低調兼樸素，平時偕3仔女參加慈善活動，也會一家人行山和去沙灘。今天霍啟剛在社交平台貼出和老婆在戲院內牽手照片，慶祝和郭晶晶結婚11周年，羨煞旁人。

（即時娛樂）

相關字詞﹕霍啟剛 郭晶晶

MORE