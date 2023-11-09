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霍啟剛拖實老婆郭晶晶 低調慶祝結婚11周年 (19:19)
文章日期：2023年11月09日
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霍啟剛和郭晶晶結婚11周年。（Ig圖片）
霍啟剛和郭晶晶於2012年11月結婚。（資料圖片）
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霍啟剛和郭晶晶平時生活頗低調兼樸素，平時偕3仔女參加慈善活動，也會一家人行山和去沙灘。今天霍啟剛在社交平台貼出和老婆在戲院內牽手照片，慶祝和郭晶晶結婚11周年，羨煞旁人。
（即時娛樂）
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霍啟剛
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