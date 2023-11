ViuTV明年播港版《Got Talent》 譚芷昀6年前美國參賽一唱成名 (20:00)

有「香港小巨肺」之稱的譚芷昀(Celine Tam)2017年時參加美國著名才藝節目《全美一叮》(America's Got Talent),當年只有9歲的她選唱Celine Dion名曲《My Heart Will Go On》 一鳴驚人,獲評判及觀眾拍爛手掌,之後更紅到返香港。ViuTV今日在社交平台宣布全球首個以廣東話製作的《Got Talent》節目 《Hong Kong's Got Talent》將於明年推出,本月初已截止報名,明天(10日)至周日(12)舉行海選。

帖子內文寫着︰「風靡全球嘅《Got Talent》系列終於嚟到香港!作為曾獲《健力氏世界紀錄大全》選定為最長壽嘅真人show,《Got Talent》系列造就咗唔少新星,幫大家實現夢想。大家又準備好踏上呢個舞台未?嚟緊禮拜五至日,大會將會喺海洋公園舉辦兒童及青少年組別嘅海選!想知《Hong Kong's Got Talent》嘅最新發展,記得留意住官方指定電視台 — ViuTV 喇﹗」

據知,《Hong Kong's Got Talent》的兒童及青少年選拔賽可以個人或團隊形式參加,年齡由3至16歲,不得有任何刑事及犯罪紀錄。初選評審團將在海選中按照既定的標準揀出1000名入圍者,評審團再按照既定標準選出300名得分最高的參賽者,參加複選賽。賽期由今個月至明年8月結束。

