反黒2｜黃依汶拍劇屬玩票性質 陳小春無意搵應采兒合演 謝天華當自己新人 (21:43)

網劇《反黑》相隔6年後，落實開拍第2季，今天（9日）舉行發布會，首季演員陳小春、陳國坤、張建聲、吳岱融、黃依汶、吳志雄、王合喜，連同第2季新加入的謝天華、歐陽靖（MC Jin）、陳山聰、關楚耀、陳煒、陳敏之、肥媽及陳瀅等，曬冷撐場，預計第2季加碼拍至60集，將下月正式開拍。

MC Jin於2011年與謝天華拍無綫劇《潛行狙擊》，事隔12年再合作，他封謝天華為偶像，又謙稱自己是新人，他說：「我是《反黑》超級粉絲，估不到第2季有份參演，覺得好榮幸和奇妙，當年30歲拍劇演社團古惑仔跟Laughing哥，現在都40多歲，也是演類似角色，狀態上沒多變，相信可投入到角色。壓力亦沒有，只顧做好本分，全力以赴，監製給予我很大信心。」

身兼監製及演員的陳國坤，與黃依汶夫妻檔上陣，延續首季劇情，戲裏戲外都是夫妻關係，黃依汶笑說：「無論做戲定真實，他都做我老公，期望套劇加入新感情線，有小鮮肉出現增加新鮮感。」

黃依汶近年大部分時間相夫教子，拍劇屬玩票性質，最擔心工作時間太長，被7歲兒子陳真投訴，寧願偶然帶兒子去片場探班。陳國坤認為兒子演出機會微，他說：「我有問兒子鍾不鍾意拍戲，試過叫他即場喊，可是做不到，所以打消演出念頭。他比較喜歡看爸媽演出，在片場兒子會拿道具槍扮受傷流血影相當玩，踢波才是他目前最大興趣。」

陳小春指劇集上季已留下伏線，預告加入謝天華的新角色，結果一等便6年。小春與好兄弟謝天華再合作，他表示比上季更精彩。談到陳國坤與黃依汶夫妻檔演出，但小春無意找太太應采兒拍檔，他說：「太太都有戲癮，但男主外，女主內，如果她拍劇就沒有時間照顧兩兒子。」謝天華稱沒有壓力，只當自己是新人，加上與劇中演員相熟，相信拍攝順利。

（即時娛樂）