傳花姐由盧瀚霆聘為私家經理人 12子分成兩組 AL飛起姜濤 (13:29)

近日有報道指MIRROR內部向來有分大、細仔組，AM Team改組後，盧瀚霆自選隊友，他原來的細仔組隊友包括邱士縉、李駿傑、呂爵安、柳應廷均留低，唯獨姜濤被飛走，變為陳瑞輝。（資料圖片）

有指花姐7月時已辭職，繼續留在MIRROR AM Team，是因為盧瀚霆自掏腰包聘請她專責自己的個人演藝事務，惟花姐已否認傳聞。（資料圖片）

MIRROR成軍5周年，近月舉行連串慶祝活動，又推出新歌，明年初更會為演唱會進行補場。不過，今日有報道指MIRROR表面齊心，其實內裏存在暗湧。今年8月曾傳出MIRROR經理人黃慧君（花姐）已向公司請辭的消息，花姐當時已否認傳聞，強調自己仍在AM團隊內，只是公司希望MIRROR及ERROR有更大發展，因此AM團隊加入了新同事。不過，今日的報道指花姐其實7月時已請辭，交由新入主的前余文樂經理人接手，主力照顧姜濤。而花姐繼續留在AM團隊內，是因為盧瀚霆（Anson Lo）自掏腰包聘請她專責自己的個人演藝事務，觸及12子的部分就只會是MIRROR演唱會製作。

報道又指MIRROR的AM團隊改組後，有人向Anson Lo提議將MIRROR分拆成A、B隊方便照顧，Anson Lo更自選同組隊友，包括呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）。有指MIRROR內部向來有分大仔組（楊樂文、江𤒹生、陳卓賢、邱傲然、王智德、陳瑞輝）及細仔組（姜濤、盧瀚霆、呂爵安、柳應廷、李駿傑、邱士縉），Anson Lo與姜濤向來同屬細仔組，但Anson Lo自選同組隊友時將姜濤變成Frankie，令向來視他為好兄弟的姜濤十分傷心。

花姐回覆傳媒時指傳聞失實︰「Anson Lo請我？我是MakerVille員工，目前專心做MIRROR演唱會，所以是負責MIRROR，不止是Anson Lo﹗」至於12子分為兩組，她強調跟之前的回應一樣，AM團隊只是增加人手令運作更暢順。花姐又在Ig上載黑底白字圖片說︰「無聊，講到真嘅一樣，又有人信係真。」

（即時娛樂）