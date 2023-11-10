《白日之下》累積票房破500萬 爾冬陞爆古天樂睇完劇本爽快答應投資 (15:34)

姜大衛、余香凝、林保怡等主演的電影《白日之下》昨天（9日）踏入上畫第二周，單日票房收超過45萬，比起開畫日票房升幅超過兩成，累積票房衝破500萬，上畫第9日亦比起開畫日更多觀眾入場。電影公司日前舉行慰勞宴，除了余香凝、梁仲恆、陳湛文、周漢寧等演員，老闆古天樂、監製爾冬陞、導演簡君晋、唱主題曲的黃妍等亦有出席。

古天樂說︰「多年前我已經跟爾冬陞講，想拍一部類似他當年《癲佬正傳》一樣有社會性的電影。很感謝台前幕後完成這部《白日之下》，電影亦告訴了觀眾，我們香港電影人是有心、有能力拍一部好的作品。」監製爾冬陞表示︰「我身為監製要放棄很容易，如不是導演及兩位編劇堅持，他們不斷改劇本，再集合天時地利人和，這部電影不會出現。《白日之下》找到第5間公司才能開拍，古天樂看完劇本，沒考慮很久。他從演員角度覺得這套戲好，再次多謝兩位。」

余香凝及梁雍婷憑電影月底出戰金馬獎，角逐影后及最佳女配角。梁雍婷說︰「我們整個團隊很有士氣，非常有愛，互相支持。」余香凝表示︰「這個士氣不止我們，更帶動到整個電影圈。身邊所有觀眾、朋友看完也叫其他人入場看，很神奇，很感激所有人也幫助我們。」陳湛文說：「小弟看了兩次，第2次哭得比首次厲害。大家如想找情緒出口，就入場看多幾次。」周漢寧表示：「身邊朋友也在討論這部戲或其帶出的議題，這已成功帶出一套電影的功能。」寶珮如說︰「很開心首次演惡看護獲得那麼多認同，多謝導演、監製及一眾演員，希望有更多觀眾支持香港本土電影。」

（即時娛樂）