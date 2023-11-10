中年好聲音2｜李蕙敏前唱《（你沒有）好結果》 安雅希緊張到震 (15:53)

安雅希選唱《（你沒有）好結果》，因為暫替陳慧嫻出任評審的原唱者李蕙敏在場而緊張到震。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《中年好聲音2》後晚（12日）繼續播出爭入24強賽事，餘下的13名選手輪流出場獻唱。安雅希選唱《（你沒有）好結果》，因為暫替陳慧嫻出任評審的原唱者李蕙敏在場而緊張到震。她表示事前不知道李蕙敏擔任評審，如知道一定會換歌。張佳添說：「我會形容呢個係大步檻過嘅表演，好戥你擔心。」李蕙敏搞笑向雅希致歉︰「真係唔好意思，我令你緊張咗好多。呢首歌本身個Range係闊嘅，你唱Live如果唱得Below得太低，係好難出到個字，尤其是係廣東歌，不過我相信你唔咁緊張，係會表現得好好多，加油！」

黃劍文選唱王菲《給自己的情書》，伍仲衡聽完劍文的演出後搖晒頭。周國豐說：「你喺Chorus方面嘅處理，我戥你辛苦，好似同音樂玩緊追逐遊戲咁。」張佳添表示︰「三拍歌其實好少咁用力去唱，結果你演出同編曲係兩件事，你係一個好有音樂感、音色好靚好入咪、好識唱歌嘅一個人，以上全部都係讚，但係唯一最大問題你係用錯演繹方法。」

林偉璣獻唱《情深說話未曾講》時，稱要將這首歌送給家人聽。他說︰「唱『仍然在遠方，追我夢與想』時，第一時間已經係諗起爸爸媽媽。佢哋好支持我，不論我年紀幾大都好，喺佢哋眼中我仍然係好細嘅小朋友，呢首歌係真心送畀佢哋，想同佢哋講，放心啦，我會繼續努力追尋我嘅夢想，我會唱更加多嘅好歌畀你哋聽，I Love You﹗」

（即時娛樂）