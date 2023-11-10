楊千嬅籌備4年出新歌 邀好友任賢齊做MV男主角 (16:26)

楊千嬅籌備4年推出新國語歌《未晚》，歌詞講述一個人只要仍有心跳就仍有機會，追求任何事仍然未晚。

千嬅覺得這首歌對她來說是份神奇的禮物︰「嗰年疫情，我去咗北京工作，朋友介紹下認識咗呢首歌嘅作曲人劉胡軼，他突然話想送首歌畀我。我當時經歷好多無奈，工作不停變動，疫情令成個世界郁唔到， 根本沒諗過錄歌，好灰又失去鬥志。劉胡軼將首歌送嚟，我一聽旋律就感動落淚。佢特意同我傾咗幾個鐘，了解我當時嘅心情同想法。佢交上歌詞嗰日，我又再崩潰大哭，冇諗過佢搵人填出咁簡單動人又有力嘅歌詞。我錄呢首歌學到做人唔使咁執著，呢首歌喺4年間不停修改重錄，當中經歷疫情同好多事。如果我4年前錄好，今日唱唔出首歌嗰份感覺。個天係要等到我經歷咗好多事，先體會到嗰份『未晚精神』，先唱到嗰種感覺。我依家可以好肯定咁同大家分享，世上係冇枉過嘅時間，所有你經歷緊嘅事都唔會係白廢， 最後都會化成禮物回送番畀你。當你經歷一啲事，明白咗一啲人生道理，渡過某些難關，跨過困境，個種幸福感就係Never Too Late ，呢個就係所謂嘅『未晚』。」

千嬅請來好友任賢齊客串演出MV，任賢齊早前亦擔任其武漢演唱會特別嘉賓。千嬅說︰「演藝旅途上，我經歷過唔同的高低起跌，感恩能夠走到依家同遇到好多真心好朋友。同小齊認識差不多20年，雖然我哋唔係常常見面，但每次有需要幫忙，只要佢時間許可都會仗義答應，亦唔會多問。工作上有問題，佢都願意慷慨坦誠地分享，佢對工作伙伴如家人一樣，有佢喺度就有一份溫暖安全感，真係好多謝佢！」

（即時娛樂）