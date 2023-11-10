冰上火花｜王智騫預告獻吻騷肌 憶拍劇辛酸跑到嘔 (16:40)

王智騫（Martin）有份演出ViuTV劇集《冰上火花》，他在劇中演靚仔冰球運動員JY，與MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）在球場上一分勝負，劇集已播了9集，惟Martin戲分不算多，有網民替他不值。

昨晚（9日）播出最新一集，講述Martin在賽場上與Ian交鋒，並產生衝突，緊張氣氛一觸即發，令觀眾看得肉緊，其後Lokman欣賞Martin表現，親自招手誠邀Martin過檔。

有網民指Martin戲分少替他不值，Martin表示自己的戲分在後頭，澄清並非不多：「其實我對《冰上火花》抱有很大期望，我並非戲分不多，而是集中在劇集中後期，大家拭目以待！」

猶記得《I SWIM》中，Martin騷肌成功吸睛，未知今次在劇中可會再派福利？他笑說：「係會嘅，今次身形會比《I SWIM》更大隻，因為知道要拍《冰上火花》，呢類運動有好多衝撞，所以練大隻啲保護自己；其實除咗呢場之外，仲會有一場咀戲，相信呢場咀戲出嚟感覺會好震撼，亦係我拍電視劇第一次有嘅感情戲。」

Martin有追看《冰上火花》，每晚煲劇令他憶起拍攝回憶，日前一幕講述「火花隊」輸波後，被教練罰來回跑，Martin指這場戲拍足一晚，來回跑足廿個圈：「跑到大家作嘔嘅作嘔，要暈嘅要暈，超級辛苦。」

（即時娛樂）