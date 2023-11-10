陳家樂分享生活日常 網民錯重點笑連詩雅巴辣 (18:30)

陳家樂和連詩雅（Shiga）今年5月結婚，婚後兩公婆不時在社交平台放閃，最近家樂分享和Shiga生活日常短片，更命名為「揀乜都係死系列」，而Shiga則客串聲演。

首段片關於都市人洗衫煩惱，半夜洗完衫，究竟選擇「捱眼瞓晾衫」還是「瞓醒先晾」？家樂先選擇「捱眼瞓晾衫」，不過他將衣物晾到「一嚿嚿」，被太太「喝駡」：「陳家樂！你咩事呀？」

另一個選擇「瞓醒先晾」，由於洗好的衣物焗了整晚，家樂甫開洗衣機，便湧出大陣臭味，他隨手拿起香水向衣物狂噴，晾衫時，Shiga問到：「陳生！點解咁大浸『噏』味嘅？」家樂自爆：「唔係呀，你啲香水嚟㗎喎。」Shiga隨即火起：「你仲噴咗我半支香水！」不少網民將重點放在家樂的一句對白：「費事畀人鬧，咁鬼死巴辣。」的「巴辣」二字，就連Shiga亦有留下笑到喊的emoji。

另外，昨晚上架的一條片，則是關於男人放狗，當家樂正在打足球Game時，Shiga便叫他放狗，究竟應該選擇「落街放狗」還是「繼續打機」？最後兩個結局都是兩隻狗狗在家中大便，Shiga即問個究竟，家樂聞言表示：「點解係要喺人哋進入最忘我境界時候，叫我落街放狗呢？」Shiga留下鄙視眼神emoji；這次Shiga繼續聲演，不少網民留言「陳太幾時出鏡」、「下一條一定要畀陳太出鏡」、「強烈建議陳太出鏡」。

（即時娛樂）