冰上火花‧劇透｜千帆張立基阿豆阿Yu 感情關係圖浮面 (18:07)

阿豆日夜拼命加操，同時要處理火花仿冰場的大小事務，意志和體力不斷被消磨。（大會提供）

火花隊在D4聯賽最後一場賽事對野狗隊，在杜Sir帶領下愈打愈勇。（大會提供 / 明報製圖）

《冰上火花》已播了一半，劇中幾位主角千帆、張立基、阿豆及阿Yu等人的感情關係陸續浮面。（大會提供 / 明報製圖）

陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、林愷鈴、張芷澄等主演的ViuTV劇集《冰上火花》已播了一半，杜Sir（袁富華飾）帶領下的火花隊愈打愈勇。劇中幾位主角的感情關係亦開始浮面，張立基（馬檇鏗飾）對阿豆（張芷澄飾）好感日增，決定展開追求，更請千帆（陳卓賢飾）幫忙，卻令千帆意識到阿豆對自己有好感，但阿豆就製造機會讓千帆跟阿Yu（林愷鈴飾）一起。

《冰上火花》第11至15集劇情︰

第11集

D4聯賽最後一場賽事，榜尾火花對上榜首野狗，居然率先入球。野狗中鋒Bobo（沈貞巧飾）見勢色不對，無視天城（江𤒹生飾）的指示，領隊友用回本色打法，隊如其名般朝火花隊窮追猛打！火花面對狂攻，個個使盡百二分力氣還擊，杜Sir一反常態鼓勵大家，要把握爭勝機會，帶着火花往績，創造現在奇蹟！

第12集

火花隊參與Standard League選拔賽。千帆和天城暫時成為隊友，從他身上學習到自己表現一直無法提升的原因。張立基想追求阿豆，請千帆教路。千帆將兩人相處的經歷和盤托出，竟令向來和善的阿豆大發脾氣。千帆這才意識到原來阿豆對自己有好感。經過幾輪試賽選拔，JY（王智騫飾）等人陸續入選Standard League，但千帆、阿豆等大部分隊員卻遲遲未收到通知。

第13集

為爭取最後機會入選Standard League，阿豆日夜拼命加操，同時要處理火花仿冰場的大小事務，意志和體力不斷被消磨。望見阿Yu和千帆氣氛曖昧，阿豆竟在背後助攻，製造機會讓他們走在一起。然而，阿豆的種種付出換不來大家珍惜，沒人記起要為她慶祝生日。張立基見狀，終於看不過眼。

第14集

火花仿冰場陷財困，老黎（黃溢濠飾）的前生意伙伴Leo（蘇家樂飾）聘請火花隊拍攝廣告。眾人邀請阿Yu參演，原來阿Yu早就想退出演藝圈，卻回不了去當職業泳手，卡在兩個世界之間進退失據。大家在拍攝現場被多番玩弄，因為這一切都是為了報復老黎。當年老黎和Leo的生意不斷虧損，老黎背信棄義保本抽身。原來放棄了夢想，並不保證前路更加順暢。

第15集

千帆弟弟James初學冰球已嶄露頭角。千帆不爽後父看扁James 3分鐘熱度，想加大訓練強度，竟然要James反過來遷就自己的水平，切身體會天才和庸才之間的差距。JY看不過大家對打輸比賽後不痛不癢，但仍待在火花不肯跳槽到暴風隊。細細聲（郭爾君飾）敏銳地察覺到他是為了某人才留下來，提議代為向其告白，卻在最後一刻猶豫了。張立基發現JY被強隊挖角，決定和他單挑，打輸的，就要離開火花隊。

（即時娛樂）