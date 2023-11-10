白日之下｜爾冬陞稱拍戲最緊要有「古仔」 簡君晋盼電影為社會帶來改變 (23:07)

講到年輕導演和演員在逆市之中非常爭氣，會互相幫助，小寶覺得難能可貴。（鍾偉茵攝）

簡君晋因看到殘疾人士受虐的新聞，決心以此作為題材，透過新聞工作者蒐集資料，並在朋友介紹下，邀得小寶擔任監製。（鍾偉茵攝／資料圖片）

新晉導演簡君晋自編自導的電影《白日之下》，以轟動全港的2015年護老院虐待院友事件為藍本，盼透過議題喚起社會反思，杜絕悲劇重演。

簡君晋因看到殘疾人士受虐的新聞，決心以此作為題材，透過新聞工作者蒐集資料，並在朋友介紹下邀得小寶擔任監製，他笑說：「小寶看到劇本，勾起30年前拍《癲佬正傳》，覺得這些故事應該要說出來，或許會令世界有少許改變，我覺得他心底裏存在正義感。」

《白》片籌備5年，小寶直言找資金最困難，該片跟他當年拍《旺角黑夜》一樣，電影公司老闆對電影議題信心不大，找到第5間公司才肯投資，亦即是由古天樂（古仔）公司投資，小寶笑說：「我們現在經常講笑，拍戲不是靠故仔（故事），最緊要有『古仔』。我們都惜住古仔，叫他不要太衝動，他開一部戲又要接拍兩個廣告，不過他酬勞高，拍一個廣告已夠拍一部戲。」

簡君晋憶述，古仔最初睇完劇本後，已稱一定要開拍該片，會提供最好資源，還在選角工作上幫手穿針引線，將4年前因工作撞期，而推掉角色的林保怡重新帶進組：「我真是受寵若驚，以為自己發夢！」

他自認經驗尚淺，在劇集《IT狗》之前，2013年執導首部電影《當C遇上G7》只屬小本製作，沒想到第二部電影那麼好運，在台前幕後落力配合之下，做到心目中的滿意效果，甚至入圍台灣金馬獎5項提名，對他和劇組很大鼓勵，不過更重要是希望《白》片有迴響，為社會帶來改變，最基本喚起大家珍惜身邊人，再擴大一點，堵塞法律、制度漏洞，將作惡的人繩之於法，保障殘疾人士，說﹕「可能韓國過往有些電影，有力量推動社會去做這些事，我天真地想『香港做唔做到呢？』」

假使電影未必能改變世界，小寶覺得仍要繼續做，只要可以引人關注，甚至帶來啟發性，都是好事，又力撐香港電影業不缺人才，他們充滿熱誠，最憂心沒有製片家，說：「希望有多些有眼光的製片家出現，拓展市場要涉及融資和銷售，若資金不足、市場沒有拓展，就愈做愈縮。」

小寶透露2025年是其入行50周年紀念，看到影壇高低起伏，體諒新一代面對很多難關：「我當然希望明年市道會好一點 ，但內心還是不太樂觀。香港人很會執生，但我見到有些電影台開始不買片，就比較擔心，今年情况還算好，知道應有超過40部港片開拍，若明年沒戲開、沒人買片，可能拍攝開始更困難。」

他回想影壇黃金時期，盛行港產片出口，當時韓國和很多地方產量仍然好低，自從數碼化年代，門檻調低，全球片量隨之增加，競爭性好大：「近年有接近1萬部片拿去康城銷售﹗」

小寶近年自覺年紀大，體能已經減慢，故執導工作會隨喜好去選，但監製角色仍然很有滿足感，樂於運用自己的經驗去幫新生代達成夢想，也寄語年青人放低執著，不要放過任何一個拍攝機會：「我做香港電影金像獎協會主席後，認識了很多年輕導演，都叫他們有得拍一定要拍，就算收到劇本不好，都盡量好好完成作品，就算拍電視、MV都是種鍛鍊。好似簡君晋累積拍《IT狗》經驗，拍攝《白日之下》出來的效果比劇本還要好，完整性達標，是水準之作。」

講到年輕導演和演員在逆市之中非常爭氣，會互相幫助，小寶覺得難能可貴：「以前我的年代沒有這樣，邵氏、嘉禾公司有敵對性，導演間都是競爭對手，直至導演會成立，維護導演權益，大家才慢慢變朋友。」

（即時娛樂）