阮小儀婆婆離世 貼合照悼念：對唔住冇及時再抱一抱你 (20:56)

阮小儀今早（10日）在社交平台貼出她和婆婆的黑白照，傷心透露婆婆離世消息，小儀表示昨晚（9日）趕到醫院時，婆婆已經走了，她寫道：「一切都可以唔痛喇，你可以舒服啲喇。本來諗住今日下午去探你，但已經遲咗，對唔住，我冇及時再抱一抱你。

婆婆，你喺我心中，係一位可愛魔術師，你變出好多不可能畀我哋。唔知你仲記唔記得我同你嘅秘密：甲蟲指甲鉗，我永遠都會記得你點變畀我。多謝婆婆 再見婆婆 我哋會乖 請你放心。」

森美﹑呂爵安﹑陳家樂﹑黃正宜﹑邱士縉﹑江𤒹生﹑方皓玟﹑蔡卓妍﹑鄧麗欣﹑張繼聰等，都留言安慰小儀。

（即時娛樂）