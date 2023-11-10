盧瀚霆為「包起」花姐傳聞首度發聲：忠於自己 永不說謊 (21:24)

有報道指MIRROR經理人黃慧君（花姐）7月已請辭，而花姐繼續留在AM團隊的原因，有傳是盧瀚霆（Anson Lo，教主）自掏腰包，聘請她專責自己的個人演藝事務。報道又指MIRROR的AM團隊改組後，有人向Anson Lo提議，將MIRROR分拆成A、B隊方便照顧，Anson Lo更自選同組隊友。花姐今天已在Ig限時動態回應傳聞：「無聊，講到真嘅一樣，又有人信係真。」

Anson Lo及後罕有地在Ig發文回應。教主先在Ig連出兩個限時動態，以英文發聲："FAKE NEWS and rumors thrive online because few verify what's real and always bias towards content that reinforces their own biases.（假新聞和謠言在網路上盛行，因為很少人會去查證真偽，總是偏向那些強化自己主觀偏見內容。）"，之後他再留言："I work hard, just like everybody else does. You keep making false claims with no proof, we keep living hard with conscience.（我努力工作，就像其他人一樣。你們一直在毫無證據情况下亂說，我們一直憑良心努力生活。）"

接着他再在Ig貼出自拍照，並有感而發寫道："Be true to yourself, don't ever lie. （忠於自己，永不說謊。）"教主再以自己歌曲《ON》的歌詞自勉：「Karma's like a rock star."

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（即時娛樂）