盧瀚霆為「包起」花姐傳聞首度發聲：忠於自己 永不說謊 (21:24)

有報道指MIRROR經理人黃慧君(花姐)7月已請辭,而花姐繼續留在AM團隊的原因,有傳是盧瀚霆(Anson Lo,教主)自掏腰包,聘請她專責自己的個人演藝事務。報道又指MIRROR的AM團隊改組後,有人向Anson Lo提議,將MIRROR分拆成A、B隊方便照顧,Anson Lo更自選同組隊友。花姐今天已在Ig限時動態回應傳聞:「無聊,講到真嘅一樣,又有人信係真。」

Anson Lo及後罕有地在Ig發文回應。教主先在Ig連出兩個限時動態,以英文發聲:"FAKE NEWS and rumors thrive online because few verify what's real and always bias towards content that reinforces their own biases.(假新聞和謠言在網路上盛行,因為很少人會去查證真偽,總是偏向那些強化自己主觀偏見內容。)",之後他再留言:"I work hard, just like everybody else does. You keep making false claims with no proof, we keep living hard with conscience.(我努力工作,就像其他人一樣。你們一直在毫無證據情况下亂說,我們一直憑良心努力生活。)"

接着他再在Ig貼出自拍照,並有感而發寫道:"Be true to yourself, don't ever lie. (忠於自己,永不說謊。)"教主再以自己歌曲《ON》的歌詞自勉:「Karma's like a rock star."

相關新聞:傳花姐由盧瀚霆聘為私家經理人 12子分成兩組 AL飛起姜濤

(即時娛樂)