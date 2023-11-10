姜濤忍無可忍 反擊網民負評 籲勿傳播沒被證實的事：按鍵可以傷人 (22:25)

姜濤日前出席一個活動，他在台上獻唱《蒙著嘴說愛你》出現蝦碌場面，演出尾聲時，大會安排幾個小朋友上台，他感意外似嚇了一跳，問：「你哋出咗嚟呀。」姜濤笑到掩嘴兼彎腰，但現場仍聽到歌聲，事後有網民認為姜濤疑咪嘴唱歌。事後姜濤在社交平台上載照片，留言︰「沒什麽好說的，繼續努力。」

不過事件持續發酵，今晚（10日）姜濤罕有在社交平台留言反擊網民負評，姜濤先在Ig限時動態寫道：「抱歉真的忍不了」，接着姜濤轉發他回覆一名網民日前對他疑咪嘴負評，該網民曾留言斥姜濤：「其實一聽就知唔係真唱啦，比d（啲）認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」

姜濤以真身回覆該網民，他寫道：「你可以不喜歡但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力，最讓我覺得生氣的是你的IG裡有一系列關於精神健康的分享，很好，但請你自己也要做到。不然我真的覺得很諷刺，你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話，能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。」

及後姜濤再在Ig限時動態有感而發留言：「無意中看到這個評論真的很諷刺，常在IG分享關於精神健康資訊的人，嘴裏卻在說著傷害別人的話。你真的可以不喜歡，但請不要用你的主觀臆測，去傳播沒有被證實的事。我不希望這個社會上，去幫別人解決精神健康問題的人，自己卻做著傷害別人的事。」

（即時娛樂）