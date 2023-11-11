洪卓立回復單身後首見人 身形明顯暴脹 否認爛賭致分手 (14:31)

相戀短短一年多的洪卓立（Ken）與劉沛蘅（Hillary）早前宣布分手，稱兩人因了解而分開，沒摻雜其他沙石，惟後來有傳Hillary不滿男方爛賭而離開。昨晚（10日），回復單身的洪卓立首見人，演出商場音樂會，身形明顯暴脹。他接受傳媒訪問時表示心情ok，工作時能分散精神，不用想太多。談到被指因爛賭而分手，洪卓立說︰「我曾與朋友夾份買馬贏錢，很開心就在社交網分享，但之後已沒再玩。沒想到大家會記住這件事，也不明白為何會成為分手導火線。」洪卓立拒談是否因為不婚而跟Hillary分手，稱兩人仍有聯絡，不排除有機會復合。

洪卓立在活動上透露目前體重達200磅，他今天在社交平台發文透露原因︰「其實有留意我Ig的朋友，應該都發現最近我很少出post或者story，有都只是站遠遠的拍照和看不到我的樣子。因為bulking的關係，看起來就好像自暴自棄肥了很多，其實恰巧相反，一星期差不多有四至五天去做gym，但醜婦終須見家翁，大家昨天還是要看到小弟。增磅增肌到200磅，可真的是我人生巔峰。其實肌肉量還未達標，還想繼續增磅，但接下來的工作實在怕不夠時間減回去。之後就是地獄式減肥時間了，期待瘦下來的時候，希望剩餘多一點點肌肉吧﹗」

（即時娛樂）