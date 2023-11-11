獎門人｜陳茵媺技術性擊倒周吉佩 吳業坤恰鄺潔楹遭圍攻 (15:53)

無綫明晚（12日）播出的《獎門人台慶感謝祭》，嘉賓有「羅密歐與祝英台」隊的陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、蔣祖曼、鄺潔楹、吳子冲和徐文浩，及「吉吉之友」隊的周吉佩、吳業坤、譚嘉儀、連詩雅、谷婭溦和何浩文。（大會提供 / 明報製圖）

無綫明晚（12日）播出的《獎門人台慶感謝祭》，嘉賓有「羅密歐與祝英台」隊的陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、蔣祖曼、鄺潔楹、吳子冲和徐文浩，及「吉吉之友」隊的周吉佩、吳業坤、譚嘉儀、連詩雅、谷婭溦和何浩文。「羅密歐與祝英台」隊出場時，陳茵媺帶領戴着陳豪面具的隊友現身，十分搞笑。「吉吉之友」隊出場時，除了隊形唔齊，連叫口號也甩拍子，結果被「獎門人」曾志偉揶揄「你哋係我見過最唔齊嘅一隊」。

首次上《獎門人》的陳茵媺玩第一個遊戲「開心無敵啜乒乓」時十分落力，既拍枱又叉腰，更露出惡樣盼能先發制人，惜最後仍不敵對手周吉佩。周嘉洛跟麥美恩對戰時，麥美恩「餓女」上身，裝出對他「流晒口水」的表情。周嘉洛反應敏捷連環避開麥美恩，未被對方惜到。「開心無敵口噏噏」環節上，中文麻麻的陳茵媺獲節目組英文版「Su mi ma sen，I want omakase」，但負責估的蔣祖曼仍然聽到一頭煙。周吉佩與吳業坤挑戰「米米問美美買米未？美美話媽媽叫佢咪買米，去買mic先買米」，周吉佩推理出句子與「米」字發音有關，很快已估中答案。

「開心無敵爭櫈仔」環節上，吳業坤為助隊友過關，竟搶走鄺潔楹手上的櫈仔，結果被其他人圍攻。遊戲進行至尾聲，只剩下陳茵媺及周吉佩。陳茵媺不但飛撲搶櫈，更將周吉佩壓在地上，身手靈活。

（即時娛樂）