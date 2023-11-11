馬浚偉開騷加入劇場元素 首晚演出扮聽不到觀眾掌聲 (16:56)

馬浚偉昨晚（10日）舉行首場《幸福‧春夏秋冬Ma's Ter Mic演唱會2023》，以一曲《春夏秋冬》揭開序幕，接着按主題「四季」演繹別人的歌，舞台更有落葉、飄雪及泡泡效果，讓觀眾感受四季氣氛。由於演唱會加入劇場元素，他演唱完歌曲《今日》後才開腔與樂迷打招呼。馬浚偉笑道︰「這次演出是個藝術作品，我沒把它當成演唱會。你們見我演出時有沒有理會你們？你們送花，我沒理會，送錢也沒收。你們現在才給我嘛﹗我希望帶幸福感給大家﹗」梅小青、梁思浩、向海嵐等圈中人昨晚現身捧場，劉德華、周慧敏、張玉珊、小美等就送上花籃。

完騷後，馬浚偉說︰「我在台上全程投入忘我演出，要扮聽不見觀眾的叫聲和掌聲。觀眾反應比預期熱烈，我很開心。」談到他在兩小時的演出上唱23首歌，其間沒喝半滴水，馬浚偉說︰「我持久力強，平日跑10幾公里也不喘氣。今晚最擔心是舞台特別效果，因為有工作人員曾於總綵排時被台上的飄雪滑倒，我們開騷前在台上重新鋪上防滑墊；我抬頭唱《大約在冬季》時成口雪，因此正式演出時要低頭唱。」

不少藝人選擇開騷前閉關，以防染疫影響演出。馬浚偉原來剛好相反，選擇在騷前一個月除下口罩去人多地方逛。他解釋︰「我在想，要染疫的話就早一點。我至今未曾染疫，抗菌力很強。其實我每天也喝葛根湯及吃加倍維他命C，有保健作用。」

（即時娛樂）