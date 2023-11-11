《新聞女王》首輪預告片曝光 霸氣佘詩曼惡鬥陰險馬國明 (17:26)

何依婷在台慶劇《新聞女王》中飾演文慧心的頭號愛將，暗藏不為人知的秘密。（大會提供）

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、譚俊彥、何廣沛等，主演的台慶劇《新聞女王》快將推出。無綫昨晚（10日）公開首輪角色宣傳預告片，飾演「SNK News首席女主播」文慧心（Man姐）的佘詩曼，與飾演「SNK News首席男主播」梁景仁（George）的馬國明，在劇中分別是「文家軍」及「佐治黨」的首領。

Man姐霸氣及傲氣兼備，在SNK做了超過3000次Prime Time主播的她充滿自信，揚言「我喺邊度，邊度就係直播間」、「我都好想知邊個可以坐到我呢個位」，在SNK無論身分、地位及能力均是高人一等。George一句「玩程序玩規矩你唔夠我玩，鬥小動作？你輸梗呀」，加上陰險的眼神及內藏深意的笑容，可見他的政治手腕比主播能力高。

「SNK News晚間新聞主播」徐曉薇（何依婷飾）及「SNK News晨早新聞主播」許詩晴（高海寧飾），分別是Man姐及George的頭號愛將。她們同是專業學院派出身，但能力及手段各有不同。徐曉薇欠缺自信及膽量，因深信聽話就是生存之道對Man姐言聽計從，但她柔弱的背後原來暗藏不為人知的秘密及陰暗面。外形及實力出眾的許詩晴自信爆棚，加上盡得George真傳，擁有全方位高超手段及精於掌握表現時機，對「文家軍」造成極大威脅。

（即時娛樂）