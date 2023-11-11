X Japan低音結他手Heath大腸癌病逝 Yoshiki感震驚 (17:50)

日本殿堂級樂隊X Japan的低音結他手Heath日前驚傳離世，其所屬事務所今日證實死訊，指Heath上月29日因大腸癌病逝，終年55歲。葬體由親屬主辦，日後會為他舉辦追思會。

事務所表示Heath今年6月確診大腸癌，一直與病魔搏鬥，到10月病情急轉直下，最終不治。事務所代表死者家屬，感謝各界對Heath的厚愛。

X Japan主將Yoshiki早前被指原定本月初出席美國頒獎禮，但以「家人遇上不幸事」為由，從美國趕返回日本。今日他透過事務所表示，對Heath離世感到震驚，「還未整理好心情，不知道該說什麼，在紐約的演出結束後不久，接到Heath的死訊，為了見Heath，飛回東京」。他指Heath加入X Japan後，感覺到對方有巨大壓力，但他總是盡最大努力，難忘與他一起環遊全世界演出。他形容Heath無論是樂隊成員，還是普通人，都是最好的低音結他手。

Yoshiki又謂今年與Heath之間的距離拉近了許多，沒想到今年8月20日的晩餐騷，是他倆最後一次同台。Yoshiki透露未能實現Heath的願望，只好在對方葬禮上道歉。Yoshiki又謂從Heath家屬口中得悉，Heath曾表示希望由Yoshiki為他舉行紀念演唱會，Yoshiki表示會努力完成Heath最後的心願。X Japan另外三名成員Toshi、Pata及Sugizo，均對Heath離世發文悼念。

（即時娛樂）