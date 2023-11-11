女團Me&首出歌 黃淑蔓爆韓國集訓與譚旻萱鬧交 (18:41)

今天（11日）起一連3日，女團「Me&」的新歌《Eye to Eye》宣傳車將遊走全港各區，播放歌曲MV的幕後花絮。（大會提供）

女團「Me&」推出首支派台歌《Eye to Eye》，獲公司安排粉紅色流動宣傳車造勢，今天（11日）起一連3日遊走全港各區，播放歌曲MV的幕後花絮。《Eye to Eye》的MV昨晚首播，3位成員黃淑蔓（Feanna）、譚旻萱（Mandy）及連家穎（Vian）開直播與粉絲聊天，分享成團後心路歷程及錄歌、拍MV時的點滴。

黃淑蔓表示女團名字「Me&」是其創作︰「我成日自稱『阿Fe』，咁Vian同Me&好似，Mandy個名有個M字，希望知道我哋個名嘅人都會聯想到團名。」譚旻萱表示Me&由籌備、訓練到正式出道，前後花了兩年時間。她說︰「兩年前接受任務，其間喺香港Zoom跟韓國老師學跳舞，今年一月就去韓國正式受訓。」黃淑蔓沒跳舞經驗，在練習過程中流過不少眼淚，更曾跟譚旻萱吵架。譚旻萱回憶︰「佢一開始係咁話『我唔得，我唔跳啦』，但我覺得佢得，所以就會忟，我哋係咁拗咗一段時間。」

熱愛韓國流行音樂（K-POP）的連家穎由學生變為女團成員，可說是夢想成真。她說︰「公司宣傳部同事搵到我，將我喺韓國上堂嘅跳舞片畀高層睇。高層睇完對我有興趣，再面試咗一輪，就順利入咗女團。」連家穎曾在韓國當練習生，因此順理成章成為Me&在韓國拍MV時的導遊和翻譯，帶團隊四圍覓食。

新歌由韓國人氣女團4minute的音樂團隊監製，黃淑蔓回想錄音時十分緊張，獲譚旻萱鼓勵一定要得。譚旻萱則表示有黃淑蔓在場，告訴她一些專業術語的意思，令她安心很多。連家穎錄音前一晚突然喉嚨痛，幸吃過黃淑蔓的應急藥後沒再失聲。3人表示在韓國拍MV十分難忘，譚旻萱回憶拍攝雙腳凌空動作時，大腿不斷抽筋；黃淑蔓難忘在颱風下到停車場拍攝，雨水被攝入鏡的畫面十分漂亮。

譚旻萱說︰「兩年嚟日諗夜諗個MV幾時出，依家終於出街，好欣慰，心情好似父母咁，自己仔女出世啦。」連家穎激動表示：「之前擔心表現得唔夠好，出到嚟都唔錯，盡咗力就好開心。」黃淑蔓感觸地說︰「希望大家會鍾意呢首歌同支持我哋，中間經歷咗好多開心、唔開心同辛苦嘅事，希望可以同大家一齊分享。」

（即時娛樂）