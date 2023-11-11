陳欣妍想男友買辣跑 沈震軒唔敢拒絕 周家怡盼演賽車手 (20:24)

沈震軒透露女友陳欣妍想他買一輛辣跑，他怕拒絕的話，女友會不答應求婚，因此要再考慮一下。（沈震軒Ig圖片）

沈震軒、周家怡同樣愛看賽車，更曾一起去澳門看一級方程式大賽。（鍾偉茵攝）

沈震軒、周家怡、余安安與其女兒一家三口，今日現身首次在香港舉辦的FIA世界場地越野車錦標賽。周家怡與沈震軒同是愛車之人，不時觀看賽車，更曾一起去澳門看一級方程式大賽。周家怡透露曾學習飄移駕駛技術︰「當年拍《導火新聞線》有場追車戲，我親身上陣，冇試位就直接拍，一take過完成，過程有少少驚險，印象幾深刻。我鍾意開快車，希望有機會演車手或演精神異常角色。」

沈震軒表示常被女友陳欣妍嫌他駕車太穩陣，他自爆訂購的新車未到，暫借朋友跑車代步，女友知道後即時心心眼。沈震軒說︰「女友想我買多一架車，目標係兩座位辣跑，方便出街拍拖。我擔心拒絕，佢會唔答應求婚，所以要研究一吓。」

余安安讚孫仔精靈可愛、易湊，鼓勵女兒追多個；又透露細女與任職飛機師的外籍男友已訂婚，兩人將到澳洲生活，打算兩年內結婚。余安安開心表示︰「我真係安安樂樂﹗」她透露今年拍了ViuTV《法與情》及無綫《家族榮耀之繼承者》兩套劇，稍後還要為下月中播出的《法與情》宣傳，因此要好好休息充電，暫時不接工作，專心湊孫。談到近月屢傳好友曾志偉辭任無綫高層一職，余安安表示︰「志偉EQ好高，一定應付到傳言。不過，佢年紀唔細，雖然仍然精力充沛，都希望佢保重身體，多啲休息放鬆最重要。」

（即時娛樂）