林夏薇回港賀招浩明結婚 周嘉洛吳偉豪自認硬膠面藝人 (20:43)

於無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「英進」的招浩明，今日與拍拖8年的女友鄭紫筠（Sophia）舉行戶外婚禮。兩人曾參與劇集《寵物Pet Pet》、飾演林夏薇劇中狗狗「冬甩」的愛犬Romeo，在婚禮上為他們運送戒指。除了擔任兄弟團的周嘉洛、吳偉豪、關曜儁與梁証嘉，鄭丹瑞、林夏薇、湯盈盈、黃子恆、蔡國威、鄭世豪、阮政峰、葉蒨文、黃建東等亦有現身到賀。招浩明和太太表示在婚禮上多次感動流淚，招浩明回憶2015年在朋友聚會上認識Sophia，相戀8年來經歷過高低，最開心一起帶Romeo拍劇。兩人喜歡大家庭，希望生5個孩子一起打籃球。

林夏薇特別從馬來西亞趕回來觀禮，她說︰「我拍《寵物Pet Pet》時認識浩明和Sophia，他們照顧狗狗拍攝很辛苦，但感情好好，毋須我分享相處之道。」林夏薇透露將與丈夫飛洛杉磯參加亞洲世界電影節，順道陪對方傾生意，未能出席無綫台慶。周嘉洛、吳偉豪跟招浩明是訓練班同學，感情要好。他們表示接新娘遊戲不算難，又透露齊齊被招浩明的愛的宣言感動得眼濕濕。談到劉鑾雄（大劉）日前在記者會上指有位演出《愛‧回家》的女星的樣子「硬膠」、「肌肉實到唔識郁」，周嘉洛、吳偉豪即說︰「我們最近練笑多，笑得最僵硬。」

（即時娛樂）