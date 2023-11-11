明星足球隊邀請賽｜黃日華出招伸腳踢人 遭球證出黃牌 (22:41)

《香港明星足球隊 x 榕江村超聯隊足球邀請賽2023》今天（11日）下午在香港大球場舉行，明星足球隊的球員名單包括陳百祥、譚詠麟（阿倫）、黃日華、何家勁、苗僑偉、洪天明、何猷亨、羅家英等。除了30歲的何猷亨，其他人也年紀不輕，但明星足球隊最後以3比1的成績獲勝。雖然是友誼賽，62歲黃日華比賽時卻踢出火，他在對方球員帶波時從後大力掃跌對方，事後仍火氣十足。球證見初犯未出牌，但黃日華後來又借勢伸腳踢人，結果被球證舉黃牌。被黃日華踢了一腳的球員未息怒，譚詠麟即時衝上前做和事佬緩和氣氛，亦拍拍黃日華膊頭安撫他。

黃日華事後表示︰「當時一開波，對方就剷埋身，踢中我右邊大腿，雖然唔嚴重只係少少痛，但畀人『炒芥蘭』真係好嬲！我已經好多年冇喺球場發火，當時阿倫有勸我冷靜，因為全程直播中，但我真係無名火起三千丈﹗」談到明星足球隊勝出，他直言︰「明星足球隊藝人好多都50、60歲，如果冇其他較年輕球員幫手，要勝出比較困難。不過，賽果係我哋意料之中。」

談到與關寶慧忽然傳緋聞，黃日華澄清︰「成件事唔係真，我本來唔想回應，但愈傳愈厲害，我唯有講『真的該說了，假的不說也罷』﹗內地好多媒體為爭點擊夾硬砌假新聞呃大家，仲講到我哋會結婚，成件事好假﹗假新聞誤導讀者唔公平，亦對藝人造成傷害，應制止散播。阿女（黃芷晴）同我住，好清楚我日常生活，佢知真假，冇追問。」黃日華坦言已習慣單身生活，但不抗拒再婚。他說︰「我從來冇講過太太死後唔再娶，只係傳媒覺得我係好男人至寫出嚟。一切等上天安排，我對緣分不強求亦不抗拒。我已經60多歲，唔容易投入新感情，所以唔會強求。」

陳百祥代表明星隊領獎捧杯，更捧出乳豬慶祝，表示完場後要擺10多圍慶功。談到對方球員普遍年輕，明星隊卻勝出，他坦言是意料之外︰「可能佢哋入咗球烏龍波後泄氣，明星隊就愈戰愈勇，結果勝出。我哋20年來只輸過一次，就係喺上海對AC米蘭，慘敗6比1。我13歲開始踢波，等足一世紀到73歲終於喺主場捧杯圓夢成就歷史。我知有內地媒體直播賽事，其間有過億人收看，相信係香港球賽中最厲害一次。」談到黃日華出茅招踢對方球員，陳百祥否認︰「我哋踢波好斯文，對方23歲，我73歲，年紀大伸完腳收唔切。我、阿倫、家英哥加埋嘅歲數，已係對方11個隊員嘅歲數總和。」

（即時娛樂）