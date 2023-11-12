Tyson Yoshi新歌登串流平台3甲位置 籲粉絲用應援金幫助流浪動物 (16:03)

Tyson Yoshi日前推出新歌《你不會一輩子的愛上我》，道出「脫粉」比分手更痛苦的感受，令不少歌迷感動，更令已淡出的資深歌迷現身，令他非常驚喜﹗歌曲推出10天已登上多個本地音樂串流平台的新歌推介榜三甲位置，在YouTube更力壓BTS的Jung Kook及LE SSERAFIM榮登「Trending for Music」熱門第1位，連同MV成為熱門第3位，在Top 5中雄霸冠軍及季軍寶座；歌曲同時成為Apple Music最多人聽的華語歌曲No.1，更殺入「台灣音樂發燒影片排行#27」，是近期唯一一位有MV打入榜的香港歌手。

新歌連環報捷，Tyson興奮地說︰「很開心大家喜歡《你不會一輩子的愛上我》，沒想到能夠成為Trending for Music熱門第一位。看到這個畫面，我開心得尖叫，絕對是成就解鎖！今次借新歌跟歌迷剖白心聲，得到很多迴響，甚至有已淡出的資深歌迷私訊我，令我相當感動！我的確無法滿足所有人，但我會堅持繼續做屬於Tyson Yoshi的音樂！而且今次新歌蘊藏不少彩蛋，將以前的歌詞寫了進去，希望勾起大家在那段期間的回憶，相信很多歌迷也聽得出。」

Tyson在社交網站透露會準備一個留言抽獎活動，呼籲歌迷提議獎品。不少歌迷留言稱要Tyson的「有味背心」、最愛的「寵物小精靈」及名牌飾物做禮物，Tyson的女友Christy亦留言︰「利申：冇分手！」Tyson表示不少歌迷留言指黑白MV太沉重，所以拍攝了一條Bling Bling版的《你不會一輩子的愛上我》別注MV回饋大家。

除了以一連串行動回饋歌迷支持，Tyson亦希望歌迷將應援經費用於幫助貓咪身上︰「多謝大家對我的厚愛，但施比受更為有福，所以與其在串流平台『打賞』給我，不如將金錢用在幫助『浪浪』身上，因為我最近認識的一位貓義工，所救的貓貓不幸感染貓瘟，治療費用非常昂貴，希望大家可以伸出援手。雖然我的新歌叫《你不會一輩子的愛上我》，但希望大家可以愛護寵物一世，因為牠們的壽命比人類短，而且思想不如人類般複雜，只要你對牠好，牠便會愛你一世。」

（即時娛樂）