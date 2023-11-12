杜德偉結婚11周年上海開騷 獻唱《情人》向愛妻表愛意 (17:04)

杜德偉（Alex）昨晚（11日）在上海舉行巡迴演唱會，回到有「中國歌后」之稱的母親張露故鄉，為內地巡演揭開序幕。Alex甫開場就以上海話跟歌迷打招呼，更清唱一小段張露的首本名曲《給我一個吻》，隨後便勁歌熱舞，連唱多首經典快歌。唱至《鍾愛一生》時，Alex的耳機突然失靈。他馬上叫停及重新調整，之後專業地重唱一次。談到上海為內地巡唱的第一站，他說︰「上海和我很有淵源，我母親是上海人，所以上海算是我半個家。1988年，我第一張內地專輯的封面就是在上海拍攝，所以今次以上海作為首站，對我有一種特別意義。」

昨天是Alex和太太李曉冰（Ice）的結緍11周年紀念日，他獻唱《情人》前在台上示愛︰「今天是我的結婚周年紀念，但老婆對不起，我真的沒有買禮物！相信我，我老婆絕對不會怪我的，我很幸運，娶到那麼好的女人。儘管有時候日子一久就會習慣了對方的好，沒有去多想，但我工作完回家一打開門，嗅到飯菜香，看到老婆在教兒子做功課，我就會突然之間感到無比幸福，就是如此簡單，情人變成了眼前的賢妻良母，謝謝你！」Alex透露前晚已跟太太慶祝，請上海的家人代買鮮花，他趁太太返酒店房前放在牀上給對方驚喜。

Alex昨晚未有跳唱《脫掉》，他預告這首歌會在其他內地場次出現。他又透露為了應付巡唱，每星期有2、3天跟私人教練訓練體能，亦有跟唱歌老師練聲，開騷前亦有節食操弗身形。Alex騷後興奮表示︰「先在慶功宴上吃餐好的，這幾天沒吃過一餐好。來到上海，當然想吃大閘蟹，有風味嘛﹗」他透露接下來會到荊門、成都、衢州、廣州等城市巡唱，也有入紙申請紅館檔期，希望能早日在香港開騷。

（即時娛樂）