盧鎮業拍《年少日記》情緒抑壓 Cut機衝埋一邊狂喊 (23:46)

《年少日記》導演卓亦謙（左）邀請盧鎮業（右）演主角鄭Sir，是因為他帶點神秘感，溫柔又心思細密的特質很符合角色。（鍾偉茵攝）

盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂等主演的電影《年少日記》，未上畫已獲台灣金馬獎5項提名。《年》片的題材近年在香港少見，故事講述中學老師鄭Sir為找出班上企圖輕生的學生，不得不重新面對充滿暴力與遺憾的童年往事。

盧鎮業在戲中飾演鄭Sir，他回憶拍攝《年》片時很抑壓，鄭Sir這角色想發泄情緒卻找不到出口，令現實中的他也受影響。「鄭Sir在戲中臥病在牀的爸爸（鄭中基飾）多年來沒忘記過哥哥，一直在這件事上反思和掙扎，鄭Sir卻不認知，感情非常複雜卻不能說出口。當導演嗌Cut，我即跑到某角落躲起來嚎哭。其實不是盧鎮業哭，是鄭Sir需要哭。」

首次執導長片的卓亦謙2015年開始構思這部戲，靈感來自自身經歷，朋友輕生後所受到的歷，改變了自己的人生觀。「他離開前，我們曾見面。他走後，我反思是否不懂關心別人，為何看不出他不開心。我當時多說一句，或許他就仍然在世。小時候，已感覺到競爭及學業帶來的壓力；長大後，發現世界沒改變，現在小朋友的功課比從前更多。香港人工時長，很多國家已實行4天工作，香港的打工仔仍做到像一頭牛。我希望透過《年》片帶出『先愛自己、面對自己創傷才有能力去愛與被愛』的信息。」

卓亦謙邀請盧鎮業演鄭Sir，是因為他帶點神秘感，溫柔又心思細密的特質很符合角色。不過，鄭中基今次卻反傳統，飾演一名暴躁爸爸。「他是成功的喜劇演員。占基利（Jim Carrey）演《無痛失戀》、Bryan Lee Cranston演《Breaking Bad》，他們勝任喜劇也勝任正劇。我很久之前就想找鄭中基演正劇了﹗」

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（即時娛樂）